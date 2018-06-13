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    Сорокин: На групповом этапе ЧМ-2018 вы найдете очень мало свободных мест на стадионах

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    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что количество непроданных билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года находится в пределах погрешности.

    Алексей Сорокин
    Алексей Сорокин
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  • «Могу сказать, что на групповом этапе (ЧМ-2018) вы найдете очень мало свободных мест на стадионах. На каждый стадион недопродажи в пределах погрешности. Скажем, 1000-1500 тысячи билетов, но это максимум. Остатки билетов, как вы знаете, недавно поступили в продажу и были раскуплены моментально. В том числе дисконтируемые билеты с ограничениями по обзору поля», — цитирует Сорокина «Р-Спорт».

    Также Сорокин отметил, что Россия выполнила абсолютно все обязательства, взятые на себя в рамках заявки на проведение ЧМ.

    «Ни одного обязательства мы не нарушили. Так же часто бывает: сначала страна получает право проведения, а потом ряд условий начинает менять. Мы же ни одного своего обязательства не нарушили. Безвизовый въезд, бесплатный проезд, строительство стадионов – все это выполнили.

    В целом все задуманное складывается. Естественно, полностью итоги можно подвести через какое-то время после чемпионата мира. Потому что наши задачи выходили далеко за рамки просто хорошей организации чемпионата мира. Мы хотели показать нашу страну с совершенно новой стороны, оставить у всех гостей незабываемые впечатления».

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