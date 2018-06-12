Ради справедливости. ФИФА решилась на изменения в принципах составления рейтинга

Реформа вступит в силу в следующем месяце – 19 июля, а ее главными целями станут поднятие престижа футбольных матчей и более справедливое распределение баллов.

Необходимость рейтинга

Рейтинг национальных сборных нужен не только для того, чтобы видеть, какая команда сейчас доминирует, а какая находится в кризисе.

В первую очередь нужно понимать, что он используется для составления корзин при жеребьевках квалификаций или крупных турниров, как, например, чемпионат мира.

Так, если сборная России продолжит занимать 70-е место в рейтинге ФИФА, то ничего хорошего при любой следующей жеребьевке ей ждать не стоит – соперниками россиян по группе станут команды, идущие выше по рейтингу.

Также ФИФА ежегодно вручает награды на основе рейтинга, а Футбольная ассоциация Англии использует рейтинг, когда выдает иностранным футболистам разрешения на работу. Чем ниже рейтинг твоей страны – тем меньшие шансы попасть в Премьер-лигу.

Текущий подсчет

Нынешняя система ранжирования ФИФА была принята в конце 2005 года, а окончательно вступила в силу в 2006-м.

Количество очков в рейтинге зависит от выступлений национальной команды за последние четыре года. Чем успешнее она выступает, тем выше место в рейтинге. За каждый сыгранный матч командам начисляются очки согласно правилам.

Правила довольно запутанны, но можно выделить главные аспекты: очки за исход матча, коэффициент матча, коэффициент силы соперника, региональный коэффициент и коэффициент давности.

С исходом матча все предельно ясно: победа в основное или дополнительное время – 3 очка, победа в серии послематчевых пенальти – 2 очка, ничья или поражение в серии послематчевых пенальти – 1 очко, поражение в основное или дополнительное время – 0 очков.

Среди коэффициентов матча минимальный имеют товарищеские игры (1,0), затем следуют квалификации на континентальные первенства и чемпионаты мира (2,5) и финальные стадии континентальных первенств и Кубка конфедераций (3,0), а наивысший коэффициент имеют финальные стадии мировых первенств (4,0).

Коэффициент силы соперника определяется по его рейтингу на момент матча. Чем выше в рейтинге твой соперник, тем большим будет коэффициент.

Что касается регионального коэффициента, то в УЕФА и КОНМЕБОЛ он близок к «единице», а вот в других конфедерациях значительно ниже – 0,85.

Все вышеуказанные очки и коэффициенты умножаются, а также вычисляются средние значения для каждого из четырех предшествующих 12-месячных отрезков. Эти средние значения за каждый 12-месячный период умножаются на соответствующий коэффициент давности, складываются и дают окончательный рейтинг команды, который округляется до целого числа баллов.

Критика

Проблема действующей системы в том, что отдельные сборные зачастую избегают товарищеских матчей, защищая свой средний балл и оставаясь на высокой позиции в рейтинге, в то же время другие команды, как, например, Англия, Италия или Испания, играют больше товарищеских матчей, но все равно сдают позиции.

Благодаря грамотной тактике, подстроенной под текущую систему, Швейцария, Уэльс и Польша могут отказаться от товарищеских матчей. Это позволяет им часто попадать в число сеянных на крупных турнирах.

Также большой проблемой нынешней системы является то, что обновления выходят крайне редко – раз в месяц. Например, если бы система мгновенно реагировала на результаты, то во время одной из жеребьевок квалификации ЧМ-2018 в Африке в первую корзину посева попал бы Египет, а не Тунис.

Новая система

За основу новой системы подсчета рейтинга взят метод Эло, модификация которого успешно прошла тестирование в женском футболе.

С введением метода Эло каждая игра будет добавлять к рейтингу команды баллы или же отнимать их. Все зависит только от результата, а средние значения уйдут в прошлое.

Если слабая команда обыграет более сильную, то получит больше очков, чем сильная, победившая слабую. Здесь все вполне справедливо.

Коэффициент матчей при этом сохранен. Самый низкий коэффициент будет у товарищеских игр, а наибольший – у четвертьфиналов, полуфиналов и финала чемпионатов мира. Важно отметить, что за поражения в плей-офф мировых первенств очки отниматься не будут.

Еще один весомый факт – в новой системе не предусмотрен региональный коэффициент, то есть теперь команды из Европы, Азии, Африки или Америки находятся в абсолютно равных условиях и имеют одинаковые шансы на улучшение своего положения в рейтинге.

Страны-хозяйки крупных турниров, пропускающие квалификации, получат возможность быть успешнее в новом рейтинге, поскольку метод Эло позволяет им в товарищеских матчах набирать больше баллов, чем в старой системе.

Новый рейтинг вступит в силу 19 июля и включит в себя все результаты чемпионата мира, но в ФИФА обещают, что переход будет плавным, поэтому кардинальных перемен уже этим летом не случится.

Если бы метод Эло применялся раньше, то сейчас в рейтинге ФИФА мы бы видели немного иную картину. Лидерство захватила бы Бразилия, а Германия опустилась бы на вторую строчку. Англия располагалась бы на седьмой позиции, а не на 12-й, а Колумбия шла бы девятой, а не 16-й. Испания с десятого места переместилась бы на третье.