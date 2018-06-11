ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Милинкович-СавичТрансферный дайджест. 5 — 11 июня
  • 23:48
    • Дубль Лукаку помог Бельгии разгромить Коста-Рику
  • 22:55
    • «Рейнджерс» поборется со «Спартаком» за трансфер Катича
  • 22:38
    • «Наполи» предложил «Зениту» 25 млн евро за Паредеса
  • 17:15
    • Мещеряков: Не знаю, откуда появилась информация об уходе Геркуса
  • 16:44
    • Мхитарян: Переход в один из топ-клубов Европы может погубить Головина
    Все новости спорта

    Хименес: Статус хозяев чемпионата увеличивает шансы России в игре с нами

  • подписаться
    •
    Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес оценил шансы его команды в матче со сборной России на ЧМ-2018.

    Хосе Хименес с болельщиками
    Хосе Хименес с болельщиками
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • «В первую очередь мы думаем о матче с Египтом и в дальнейшем будем отталкиваться от него.

    Мы понимаем, что Россия – хозяйка чемпионата, это поможет ей, она будет иметь большую поддержку болельщиков, что увеличивает ее шансы в игре с нами.

    Россияне, против которых мне доводилось играть, хорошо физически развиты, они поддерживают хороший ритм игры.

    Очень большое значение для них будет играть тот факт, что у них на футболках будет герб России, этот факт положительно скажется на их способностях», – сказал Хименес ТАСС.

    Матч сборных России и Уругвая состоится 25 июня в 17:00 по московском времени.

  • По теме
  • Обыграть на одной ноге не получится. Саудовская Аравия, Египет и Уругвай готовятся к ЧМ
  • 01/06/2018 в 13:42
    •
  • Прогноз
  • Польша — Литва
  • 2,10
  • Сегодня в 19:00
    •
    Сборная Уругвая Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые ожидаемые автомобили 2018–2020 годаЛучшие автомобильные интерьеры 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Японцы и парагвайцы победителя не выявят
  • Япония — Парагвай. Прогноз и ставки
  • 3,10
    •
  • Разминка на соседях
  • Польша — Литва. Прогноз и ставки
  • 2,10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Бразилия мощно завершила подготовку к ЧМ-2018 Футбол Бразилия поняла, как будет пытаться выиграть ЧМ-2018Реакция прессы на матч Австрия — Бразилия Вчера в 15:240
  • 15:45
    • Роналду отказался от предложения «Реала» по контракту
  • 15:20
    • СМИ: «Зенит» проведет один еврокубковый матч при пустых трибунах
  • 15:01
    • «Уотфорд» выкупил Деулофеу у «Барселоны»
    Рафаэль Надаль Теннис Абсолютный успех Надаля и Халеп, недосказанность Шараповой и подвиг с итальянским акцентомИтоги минувшего турнира серии «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции, а также анонс очередной недели в мире тенниса. Вчера в 19:570
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бельгия победой закончит подготовку к ЧМ
  • 2,01
    •
  • 00:27
    • Широков: Если Головин проявит себя в Европе, то и у других появятся шансы
  • 00:13
    • Муслера: Нам еще рано думать о сборной России
  • 23:57
    • Хименес: Статус хозяев чемпионата увеличивает шансы России в игре с нами
    Рафаэль Надаль Теннис «Ролан Гаррос». 11 титул Надаля и первый для ХалепНадаль отстает от Федерера на три титула «Большого шлема». Симоне Халеп с третьей попытки победила в финале Вчера в 13:440
  • 14:31
    • Услугина сказала биатлону «До свидания»
  • 23:37
    • Отайф: Саудовская Аравия хочет выйти из группы и, может, пройти еще дальше
  • 23:23
    • Хавбек сборной Саудовской Аравии: Надеюсь, мы сможем обыграть сборную России
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие