Хименес: Статус хозяев чемпионата увеличивает шансы России в игре с нами

Защитник сборной Уругваяоценил шансы его команды в матче со сборной России на ЧМ-2018.

Хосе Хименес с болельщиками twitter.com/Uruguay 500 Бесплатная ставка Забрать!

«В первую очередь мы думаем о матче с Египтом и в дальнейшем будем отталкиваться от него.

Мы понимаем, что Россия – хозяйка чемпионата, это поможет ей, она будет иметь большую поддержку болельщиков, что увеличивает ее шансы в игре с нами.

Россияне, против которых мне доводилось играть, хорошо физически развиты, они поддерживают хороший ритм игры.

Очень большое значение для них будет играть тот факт, что у них на футболках будет герб России, этот факт положительно скажется на их способностях», – сказал Хименес ТАСС.

Матч сборных России и Уругвая состоится 25 июня в 17:00 по московском времени.