Хименес: Статус хозяев чемпионата увеличивает шансы России в игре с нами

Хосе Хименес с болельщиками
twitter.com/Uruguay
«В первую очередь мы думаем о матче с Египтом и в дальнейшем будем отталкиваться от него.
Мы понимаем, что Россия – хозяйка чемпионата, это поможет ей, она будет иметь большую поддержку болельщиков, что увеличивает ее шансы в игре с нами.
Россияне, против которых мне доводилось играть, хорошо физически развиты, они поддерживают хороший ритм игры.
Очень большое значение для них будет играть тот факт, что у них на футболках будет герб России, этот факт положительно скажется на их способностях», – сказал Хименес ТАСС.
Матч сборных России и Уругвая состоится 25 июня в 17:00 по московском времени.