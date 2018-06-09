Гётце: Желание работать с Клоппом все еще есть

Полузащитник дортмундской «Боруссии»признался, что главный тренер «Ливерпуля»хотел видеть его в английской команде.

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«В своё время я решил покинуть "Баварию", а Юрген Клопп был заинтересован в том, чтобы пригласить меня в "Ливерпуль". Мне также было интересно снова работать с ним, но я решил присоединиться к "Боруссии". Это был шаг не против "Ливерпуля" или Юргена Клоппа, а шаг к возвращению в клуб, который дал мне очень многое.

Желание работать с Клоппом все еще существует. Он тренер мирового класса, поэтому такой вариант буду всегда держать в уме», — цитирует Гётце FourFourTwo.

Напомним, что ранее они вместе работали в дортмундской «Боруссии».