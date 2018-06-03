Непомнящий вел переговоры с «Балтикой» не более полутора часов

Новый главный тренер калининградской «Балтики»рассказал, сколько длились переговоры с калининградским клубом.

«Честно говоря, часа полтора — не больше. Абсолютно никаких сомнений не было. В первую очередь, обсуждали комплектование команды и задачи, которые перед ней будут стоять.

Я хорошо знаю специфику ФНЛ, трудности, которые существуют в лиге. Они меня не смущали. Определяющим фактором моего выбора, конечно, стали сказочные условия, созданные для развития футбола в Калининградской области.

Все, что требуется, здесь есть: и современная инфраструктура, и внимание правительства области. Можно спокойно трудиться, не оглядываясь на тылы», — приводит слова Непомнящего «Калининград.Ru».