Травма Джаки оказалась несерьезной

Травма полузащитника лондонского «Арсенала» и сборной Швейцарииоказалась несерьезной, сообщается на сайте Швейцарского футбольного союза.

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Джака получил повреждение в четверг на тренировке в Лугано, где швейцарцы готовятся к ЧМ-2018.

«Я очень рад. Сожалею, что многие домыслы о травме были преждевременны, это вызвало обеспокоенность в семье», — сказал Джака.

«Мы обнаружили, что связки мыщц колена были не повреждены, но хотим определенности, в том числе насчет мениска. Мы вздохнули с облегчением, узнав, что это всего лишь ушиб кости, и мы рады, что удалось провести обследование в конце вечера», — отметил врач сборной Швейцарии.

Джака будет освобожден от тренировок и не сыграет в товарищеском матче против сборной Испании 3 июня. Футболисту предстоит пройти дополнительное обследование.

Сборная Швейцарии на групповой стадии ЧМ-2018 встретится с командами Бразилии (17 июня), Сербии (22-го) и Коста-Рики (27-го).