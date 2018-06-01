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    Травма Джаки оказалась несерьезной

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    Травма полузащитника лондонского «Арсенала» и сборной Швейцарии Гранита Джаки оказалась несерьезной, сообщается на сайте Швейцарского футбольного союза.

    Гранит Джака
    Гранит Джака
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  • Джака получил повреждение в четверг на тренировке в Лугано, где швейцарцы готовятся к ЧМ-2018.

    «Я очень рад. Сожалею, что многие домыслы о травме были преждевременны, это вызвало обеспокоенность в семье», — сказал Джака.

    «Мы обнаружили, что связки мыщц колена были не повреждены, но хотим определенности, в том числе насчет мениска. Мы вздохнули с облегчением, узнав, что это всего лишь ушиб кости, и мы рады, что удалось провести обследование в конце вечера», — отметил врач сборной Швейцарии.

    Джака будет освобожден от тренировок и не сыграет в товарищеском матче против сборной Испании 3 июня. Футболисту предстоит пройти дополнительное обследование.

    Сборная Швейцарии на групповой стадии ЧМ-2018 встретится с командами Бразилии (17 июня), Сербии (22-го) и Коста-Рики (27-го).

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