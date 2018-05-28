Футболисты сборной Бразилии получат по 1 млн долларов за победу на ЧМ-2018

Тренировка сборной Бразилии
independent.co.uk
За победу на турнире каждый из 23 футболистов, вошедших в заявку, получит по 1 миллиону долларов.
Кроме того, данное вознаграждение получат представители тренерского штаба, поэтому общая сумма призовых может вырасти до 40 миллионов.
Отмечается, что определенную сумму футболисты получат только за участие в мировом первенстве. Если же они выйдут в финал, то заработают надбавку, а полная выплата суммы возможна только после триумфа.
Неймар пока не готов на сто процентов
Сборная Бразилии на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.