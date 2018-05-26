Три клуба АПЛ претендуют на вратаря сборной Англии

Джек Батленд
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В услугах 25-летнего футболиста заинтересованы некоторые клубы Премьер-лиги, среди которых «Вулверхэмптон», «Уотфорд» и «Ливерпуль».
При этом сам Батленд пока не задумывается о своем будущем, так как хочет сосредоточиться на предстоящем чемпионате мира в России.
В сборной Англии Батленду предстоит бороться за место в составе с игроком «Эвертона» Джорданом Пикфордом.
«Сток Сити» уступил дома «Кристал Пэлас» и вылетел из АПЛ
Напомним, что по итогам минувшего сезона «Сток Сити» вылетел в Чемпионшип. Батлэнд провел за команду 35 матчей, пропуская 1,74 гола за игру.