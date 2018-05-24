Помощник Талалаева возглавил «Тамбов»

объявил о назначениина пост главного тренера команды. Соглашение рассчитано на год.

С 2016-го года специалист работал помощником в тренерском штабе Андрея Талалаева, который не стал продлевать контракт с «Тамбовом» по обоюдному соглашению сторон.

Помогать Искакову в тренерском штабе «Тамбова» будут Сергей Первушин и Сергей Куликов.

«Мурат Салимович, как никто другой знает всю специфику работы в нашем клубе, как выстроена вертикаль системы, хорошо знает всех игроков, их сильные и слабые стороны. В свою очередь футболисты знают его методы работы и к ним адаптированы.

Руководство клуба приняло это решение, нисколько не сомневаясь, потому что за время, проведенное в Тамбове, Искаков проявил себя, как настоящий профессионал, своим трудом, отношением к делу и результатами заслуживший уважение всего нашего коллектива.

Словом, на данный момент это самая реальная кандидатура главного тренера для "Тамбова". Желаю Мурату Салимовичу как можно больше успехов вместе с командой и стремительного старта его самостоятельной карьеры!», — приводит пресс-служба «Тамбова» слова спортивного директора Павла Худякова

В минувшем сезоне тамбовчане заняли четвертое место в ФНЛ и уступили в стыковых матчах «Амкару».