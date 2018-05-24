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    Испанский суд оштрафовал Фалькао на 9 миллионов евро

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    Испанский суд наказал нападающего «Монако» Радамеля Фалькао денежным штрафом в размере девяти миллионов евро и условным тюремным сроком на 16 месяцев, информирует AFP.

    Радамель Фалькао
    Радамель Фалькао
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  • Колумбийский футболист признан виновным по делу об уклонении от уплаты налогов.

    Фалькао, выступая за «Атлетико» в период с 2011 по 2013 год, создал компании в Ирландии и на Виргинских Островах с целью скрыть свои доходы от имиджевых прав.

    Отмечается, что тюремное заключение было заменено 32-летнему игроку денежным штрафом в размере 96 тысяч евро.

    В июле прошлого года Фалькао уже выплатил испанскому суду 8,2 миллиона евро, когда ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 7,4 миллиона плюс штрафы.

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