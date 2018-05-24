Испанский суд оштрафовал Фалькао на 9 миллионов евро

Испанский суд наказал нападающего «Монако»денежным штрафом в размере девяти миллионов евро и условным тюремным сроком на 16 месяцев, информирует AFP.

Радамель Фалькао foxsports.com.au 2000 Бонус на первый депозит Забрать!

Колумбийский футболист признан виновным по делу об уклонении от уплаты налогов.

Фалькао, выступая за «Атлетико» в период с 2011 по 2013 год, создал компании в Ирландии и на Виргинских Островах с целью скрыть свои доходы от имиджевых прав.

Отмечается, что тюремное заключение было заменено 32-летнему игроку денежным штрафом в размере 96 тысяч евро.

В июле прошлого года Фалькао уже выплатил испанскому суду 8,2 миллиона евро, когда ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 7,4 миллиона плюс штрафы.