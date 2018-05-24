Испанский суд оштрафовал Фалькао на 9 миллионов евро

Радамель Фалькао
foxsports.com.au
Колумбийский футболист признан виновным по делу об уклонении от уплаты налогов.
Фалькао, выступая за «Атлетико» в период с 2011 по 2013 год, создал компании в Ирландии и на Виргинских Островах с целью скрыть свои доходы от имиджевых прав.
Отмечается, что тюремное заключение было заменено 32-летнему игроку денежным штрафом в размере 96 тысяч евро.
В июле прошлого года Фалькао уже выплатил испанскому суду 8,2 миллиона евро, когда ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 7,4 миллиона плюс штрафы.