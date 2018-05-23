Тульский «Арсенал» может возглавить Красножан

Новым наставником тульского «Арсенала» может стать​, утверждают «Известия» со ссылкой на источник в клубе.

Юрий Красножан kazfootball.kz 2000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Я до конца недели в отпуске, разговора с руководством "Химок" о дальнейшем сотрудничестве пока не было. Поэтому сейчас неправильно делать заявления в СМИ о своём будущем.

Думаю, когда я вернусь из отпуска, определённость наступит в течение нескольких дней», – заявил Красножан.

Напомним, что 21 мая тульский клуб покинул Миодраг Божович. В минувшем сезоне черногорский специалист занял с «Арсеналом» седьмое место в РФПЛ, что стало лучшим результатом в истории клуба.

Красножан известен по работе в «Спартаке» из Нальчика, «Локомотиве», «Анжи», «Тереке» и сборной Казахстана.