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    Тульский «Арсенал» объявил об уходе Божовича

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    Миодраг Божович покинул пост главного тренера тульского «Арсенала».

    Миодраг Божович
    Миодраг Божович
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  • «ПФК "Арсенал" благодарит Миодрага Божовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении на сайте «оружейников».

    Божович возглавлял команду с июня 2017 года. Под его руководством «Арсенал» в прошедшем сезоне финишировал на седьмом месте в чемпионате России, что является лучшим результатом клуба в истории.

    Божович покинет тульский «Арсенал»

    Божович известен в России по работе с пермским «Амкаром», «Москвой», московскими «Динамо» и «Локомотивом», «Ростовом». Также он возглавлял черногорские клубы «Будучность» и «Грбаль», в 2015-2017 годах тренировал сербскую «Црвену Звезду».

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