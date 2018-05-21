Тульский «Арсенал» объявил об уходе Божовича

покинул пост главного тренера тульского «Арсенала».

«ПФК "Арсенал" благодарит Миодрага Божовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении на сайте «оружейников».

Божович возглавлял команду с июня 2017 года. Под его руководством «Арсенал» в прошедшем сезоне финишировал на седьмом месте в чемпионате России, что является лучшим результатом клуба в истории.

Божович покинет тульский «Арсенал»

Божович известен в России по работе с пермским «Амкаром», «Москвой», московскими «Динамо» и «Локомотивом», «Ростовом». Также он возглавлял черногорские клубы «Будучность» и «Грбаль», в 2015-2017 годах тренировал сербскую «Црвену Звезду».