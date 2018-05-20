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    «Амкар» победил «Тамбов» в ответном стыковом матче и сохранил прописку в РФПЛ

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    «Амкар» на выезде обыграл «Тамбов» со счетом 1:0 (1:0) в ответном стыковом матче за право сыграть в РФПЛ в сезоне-2018/19.

    Футболисты «Амкара»
    Футболисты «Амкара»
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  • Единственный гол на 38-й минуте забил полузащитник Михаил Костюков.

    Напомним, в первой встрече «Амкар» победил со счётом 2:0. Таким образом, пермская команда сохранила прописку в РФПЛ, а «Тамбов» упустил возможность выйти в дивизион рангом выше.

    Стыковые матчи. 2-й матч
    «Тамбов» (Тамбов) – «Амкар» (Пермь) – 0:1 (0:1)
    Гол: Костюков, 38.«Тамбов»: Вавилин, Шевчук (Сергеев, 77), Быстров (Килин, 62), Мищенко, Горбатюк, Мурнин, Рыбин, Кашчелан, Шляков, Часовских, Игнатович (Дорожкин, 67).«Амкар»: Нигматуллин, Идову, Сиваков, Занев, Конде, Костюков (Рязанцев, 75), Браун Форбс (Баланович, 54), Огуде, Комолов, Голь, Белоруков (Суслов, 61).Предупреждения: Шляков, 23. Кашчелан, 84 – Костюков, 29. Огуде, 33. Браун Форбс, 43. Идову, 55. Гол, 82. Первый матч – 0:2.
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