«Амкар» победил «Тамбов» в ответном стыковом матче и сохранил прописку в РФПЛ

Футболисты «Амкара»
ФК «Амкар»
Единственный гол на 38-й минуте забил полузащитник Михаил Костюков.
Напомним, в первой встрече «Амкар» победил со счётом 2:0. Таким образом, пермская команда сохранила прописку в РФПЛ, а «Тамбов» упустил возможность выйти в дивизион рангом выше.
Стыковые матчи. 2-й матч
«Тамбов» (Тамбов) – «Амкар» (Пермь) – 0:1 (0:1)
Гол: Костюков, 38.«Тамбов»: Вавилин, Шевчук (Сергеев, 77), Быстров (Килин, 62), Мищенко, Горбатюк, Мурнин, Рыбин, Кашчелан, Шляков, Часовских, Игнатович (Дорожкин, 67).«Амкар»: Нигматуллин, Идову, Сиваков, Занев, Конде, Костюков (Рязанцев, 75), Браун Форбс (Баланович, 54), Огуде, Комолов, Голь, Белоруков (Суслов, 61).Предупреждения: Шляков, 23. Кашчелан, 84 – Костюков, 29. Огуде, 33. Браун Форбс, 43. Идову, 55. Гол, 82. Первый матч – 0:2.