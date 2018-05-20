«Амкар» победил «Тамбов» в ответном стыковом матче и сохранил прописку в РФПЛ

на выезде обыгралсо счетом 1:0 (1:0) в ответном стыковом матче за право сыграть в РФПЛ в сезоне-2018/19.

Единственный гол на 38-й минуте забил полузащитник Михаил Костюков.

Напомним, в первой встрече «Амкар» победил со счётом 2:0. Таким образом, пермская команда сохранила прописку в РФПЛ, а «Тамбов» упустил возможность выйти в дивизион рангом выше.