«Милан» разгромил «Фиорентину» и вышел в Лигу Европы

В составе «Милана» мячи забили полузащитники Хакан Чалханоглу (23) и Джакомо Бонавентура (76), а также нападающие Никола Калинич (49) и Патрик Кутроне, оформивший дубль (41, 59).
Автором единственного гола «Фиорентины» стал форвард Джованни Симеоне (20).
Таким образом, «Милан» набрал 64 очка, занял шестое место в итоговой турнирной таблице серии А и на следующий год сыграет в групповом этапе Лиги Европы. «Фиорентина» с 57 баллами расположилась на восьмом месте.
«Аталанта», в параллельной встрече уступившая на выезде «Кальяри» (0:1), заняла седьмую строчку.
Единственный гол забил на 87-й минуте защитник Лука Чеппители. В компенсированное время гости не реализовали пенальти.
Команда из Бергамо также получила право сыграть во втором по значимости еврокубке. Она начнет выступление со второго квалификационного раунда.
В другом матче заключительного тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле обыграл «Кротоне» со счетом 2:1.
В составе команды из Неаполя голами отметились Аркадиуш Милик (23) и Хосе Кальехон (32). У гостей отличился Марко Тумминелло (90).
По итогам чемпионата «Наполи» набрал 91 очко, занял второе место в чемпионате и на следующий сезон выступит на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Кротоне» с 35 баллами не смог сохранить прописку в элитном дивизионе, заняв 18-ю строчку в турнирной таблице.
В других встречах «Кьево» обыграл «Беневенто» (1:0), «СПАЛ» в большинстве переиграл «Сампдорию» (3:1), а «Удинезе» победил «Болонью» (1:0).