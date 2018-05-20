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    «Милан» разгромил «Фиорентину» и вышел в Лигу Европы

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    В матче последнего 38-го тура итальянской Серии A «Милан» на своем поле крупно победил «Фиорентину» со счётом 5:1.

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  • В составе «Милана» мячи забили полузащитники Хакан Чалханоглу (23) и Джакомо Бонавентура (76), а также нападающие Никола Калинич (49) и Патрик Кутроне, оформивший дубль (41, 59).

    Автором единственного гола «Фиорентины» стал форвард Джованни Симеоне (20).

    Таким образом, «Милан» набрал 64 очка, занял шестое место в итоговой турнирной таблице серии А и на следующий год сыграет в групповом этапе Лиги Европы. «Фиорентина» с 57 баллами расположилась на восьмом месте.

    «Аталанта», в параллельной встрече уступившая на выезде «Кальяри» (0:1), заняла седьмую строчку.

    Единственный гол забил на 87-й минуте защитник Лука Чеппители. В компенсированное время гости не реализовали пенальти.

    Команда из Бергамо также получила право сыграть во втором по значимости еврокубке. Она начнет выступление со второго квалификационного раунда.

    В другом матче заключительного тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле обыграл «Кротоне» со счетом 2:1.

    В составе команды из Неаполя голами отметились Аркадиуш Милик (23) и Хосе Кальехон (32). У гостей отличился Марко Тумминелло (90).

    По итогам чемпионата «Наполи» набрал 91 очко, занял второе место в чемпионате и на следующий сезон выступит на групповом этапе Лиги чемпионов.

    «Кротоне» с 35 баллами не смог сохранить прописку в элитном дивизионе, заняв 18-ю строчку в турнирной таблице.

    В других встречах «Кьево» обыграл «Беневенто» (1:0), «СПАЛ» в большинстве переиграл «Сампдорию» (3:1), а «Удинезе» победил «Болонью» (1:0).

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