Фабрегас: Отец потерял мою медаль за Кубок Англии, мне нужна еще одна

Полузащитникрассказал о своей дополнительной мотивации на финал Кубка Англии.

По словам Фабрегаса, отец потерял его медаль за победу в Кубке Англии.

«Я не могу найти ее. Честно, — цитирует игрока Mirror. — Отец хранил мои медали, и однажды я спросил, где они. Он чуть не потерял даже медаль за победу на чемпионате мира. Я нашел ее в коробке в доме у мамы.

У меня есть почти все медали, но две или три он потерял. Было бы здорово завоевать еще одну медаль Кубка Англии. Надеюсь, это случится. Если так и будет, я собираюсь на этот раз хранить медаль у себя», — сказал Фабрегас, которого цитирует Mirror.

Отметим, что Фабрегас становился обладателем Кубка Англии в 2005 году.

Напомним, «Челси» сыграет против «Манчестер Юнайтед» 19 мая. Начало встречи — 19.15 по московскому времени.