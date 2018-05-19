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    Фабрегас: Отец потерял мою медаль за Кубок Англии, мне нужна еще одна

    Футбол Англии Кубок Англии Манчестер Юнайтед Челси
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    Сеск Фабрегас
    На фото:Сеск Фабрегас
    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассказал о своей дополнительной мотивации на финал Кубка Англии.

    По словам Фабрегаса, отец потерял его медаль за победу в Кубке Англии.

    «Я не могу найти ее. Честно, — цитирует игрока Mirror. — Отец хранил мои медали, и однажды я спросил, где они. Он чуть не потерял даже медаль за победу на чемпионате мира. Я нашел ее в коробке в доме у мамы.

    У меня есть почти все медали, но две или три он потерял. Было бы здорово завоевать еще одну медаль Кубка Англии. Надеюсь, это случится. Если так и будет, я собираюсь на этот раз хранить медаль у себя», — сказал Фабрегас, которого цитирует Mirror.

    Отметим, что Фабрегас становился обладателем Кубка Англии в 2005 году.

    Напомним, «Челси» сыграет против «Манчестер Юнайтед» 19 мая. Начало встречи — 19.15 по московскому времени.

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