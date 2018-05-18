Фонсека: В финале Лиги чемпионов буду болеть за своего земляка Криштиану Роналду

Главный тренер «Шахтера»поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».

«Я буду на финале в Киеве. Если взять цифры, то у Зидана великолепный результат: экс-футболист "Реала" возглавил его и выигрывает – фантастика! Всё это доказывает его качества.

Но я, если честно, очень люблю футбол Клоппа. Мне нравится, как он организовывает свои команды. Большинство людей болеет за "Реал", но я полагаю, что мадридцам придётся очень непросто. Мне кажется, в этом финале шансы равны: 50 на 50.

В то же время как португалец я буду болеть за своего земляка Криштиану Роналду – хочу, чтобы он снова выиграл Лигу чемпионов. Ожидаю великолепного зрелища, отличного финала, который поможет продвинуть Украину и её футбол. Желаю, чтобы люди ушли со стадиона довольными тем, что приехали в эту страну. Надеюсь, они проведут здесь хорошие дни, ведь это самое главное», – цитирует Фонсеку пресс-служба «Шахтёра».

Напомним, что финальная игра Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится в Киеве 26 мая.