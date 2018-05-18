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    Фонсека: В финале Лиги чемпионов буду болеть за своего земляка Криштиану Роналду

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    Паулу Фонсека
    На фото:Паулу Фонсека
    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».

    «Я буду на финале в Киеве. Если взять цифры, то у Зидана великолепный результат: экс-футболист "Реала" возглавил его и выигрывает – фантастика! Всё это доказывает его качества.

    Но я, если честно, очень люблю футбол Клоппа. Мне нравится, как он организовывает свои команды. Большинство людей болеет за "Реал", но я полагаю, что мадридцам придётся очень непросто. Мне кажется, в этом финале шансы равны: 50 на 50.

    В то же время как португалец я буду болеть за своего земляка Криштиану Роналду – хочу, чтобы он снова выиграл Лигу чемпионов. Ожидаю великолепного зрелища, отличного финала, который поможет продвинуть Украину и её футбол. Желаю, чтобы люди ушли со стадиона довольными тем, что приехали в эту страну. Надеюсь, они проведут здесь хорошие дни, ведь это самое главное», – цитирует Фонсеку пресс-служба «Шахтёра».

    Напомним, что финальная игра Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится в Киеве 26 мая.

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