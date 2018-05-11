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    Финн Паателайнен возглавил сборную Латвии

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    Миксу Паателайнен
    На фото:Миксу Паателайнен
    Новым главным тренером сборной Латвии стал Миксу Паателайнен, сообщает официальный сайт латвийской федерации футбола.

    Контракт с 51-летним финским специалистом подписан до конца розыгрыша Лиги Наций. Если латвийцы займут в своей подгруппе первое место, соглашение будет автоматически продлено до конца квалификации Евро-2020.

    Паателайнен сменит на посту главного тренера сборной Латвии Александра Старкова, который был отправлен в отставку 3 апреля. Миксу работал главным тренером сборной Финляндии с 2011-го по 2015 год, а также возглавлял шотландские клубы «Хайберниан», «Килмарнок» и «Данди Юнайтед».

    Напомним, в Группе 1 Дивизиона D Лиги Наций сборная Латвии сыграет с Грузией, Казахстаном и Андоррой.

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