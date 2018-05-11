Финн Паателайнен возглавил сборную Латвии

Новым главным тренером сборной Латвии стал, сообщает официальный сайт латвийской федерации футбола.

Контракт с 51-летним финским специалистом подписан до конца розыгрыша Лиги Наций. Если латвийцы займут в своей подгруппе первое место, соглашение будет автоматически продлено до конца квалификации Евро-2020.

Паателайнен сменит на посту главного тренера сборной Латвии Александра Старкова, который был отправлен в отставку 3 апреля. Миксу работал главным тренером сборной Финляндии с 2011-го по 2015 год, а также возглавлял шотландские клубы «Хайберниан», «Килмарнок» и «Данди Юнайтед».

Напомним, в Группе 1 Дивизиона D Лиги Наций сборная Латвии сыграет с Грузией, Казахстаном и Андоррой.