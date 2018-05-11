«Зенит» определится с заменой Манчини 14 мая

Юрист наставника питерского клуба Роберто Манчини в данный момент ведет переговоры о расторжении контракта с «Зенитом». Напомним, что специалист возглавит сборную Италии.
Позиция клуба жесткая – Манчини не выполнил задачу, не сумев вывести «Зенит» в Лигу чемпионов – клуб не получил как минимум 15 миллионов евро – и поэтому неустойка за разрыв контракта по инициативе тренера может быть весьма существенной и не ограничиться миллионом евро.
Что касается будущего тренера, то пока маловероятно появление тренера «Наполи» Маурицио Сарри.
Вероятность прихода Сергея Семака пока не слишком велика, хотя его кандидатура и обсуждается в кругах, близких к «Зениту». В случае ухода Семака «Уфа» рассматривает кандидатуру Михаила Галактионова, работавшего до недавнего времени в «Ахмате».
Самой вероятной кандидатурой является Дик Адвокат, уже работавший в Петербурге и принесший «Зениту» самые значимые трофеи в истории клуба.