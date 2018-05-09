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    После выхода из комы Фергюсон спросил о результате матча «Донкастера»

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    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, перенесший операцию из-за кровоизлияния в мозг, вышел из комы и поговорил с родственниками, информирует The Sun.

    Как стало известно изданию, когда шотландец был выведен из состояния искусственной комы, то сразу же спросил: «Как успехи у Донкастера»?

    «Донкастер» тренирует Даррен Фергюсон, сын сэра Алекса. В субботу, 5 мая, «Донкастер» играл заключительный матч сезона против «Уигана» (0:1).

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    «Эти типичный сэр Алекс — он не может перестать говорить о футболе. Он очень бодрый, прогноз оптимистичный. Он уже меняет свое расписание», — сказал источник, близкий к ситуации.

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