После выхода из комы Фергюсон спросил о результате матча «Донкастера»

Как стало известно изданию, когда шотландец был выведен из состояния искусственной комы, то сразу же спросил: «Как успехи у Донкастера»?
«Донкастер» тренирует Даррен Фергюсон, сын сэра Алекса. В субботу, 5 мая, «Донкастер» играл заключительный матч сезона против «Уигана» (0:1).
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«Эти типичный сэр Алекс — он не может перестать говорить о футболе. Он очень бодрый, прогноз оптимистичный. Он уже меняет свое расписание», — сказал источник, близкий к ситуации.