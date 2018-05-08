Манчини согласился на понижение зарплаты в сборной Италии

Главный тренер «Зенита»близок к тому, чтобы возглавить сборную Италии, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Как стало известно изданию, стороны согласовали все условия контракта, который будет рассчитан на два года.

Манчини будет зарабатывать 2 миллиона евро в год, что значительно меньше его нынешней зарплаты в «Зените», которая равна 4,5 миллиона евро.

Официально о назначении Манчини на пост главного тренера сборной Италии может быть объявлено до 20 мая, но все будет зависеть от петербургского клуба, который должен одобрить сделку.

Стала известна зарплата Манчини в сборной Италии

Отмечается, что Манчини готов вернуть в сборную Италии форварда «Ниццы» Марио Балотелли, а также организовать прощальный матч вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.