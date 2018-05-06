«Лас-Пальмас» потерпел поражение от «Хетафе»

Встреча, которая прошла на стадионе «Гран-Канария», завершилась со счетом 0:1.
Единственный гол за две минуты до окончания основного времени забил Родригес Анхель.
После этой победы «Хетафе» поднялся на седьмое место (52 очка), а «Лас-Пальмас» остался на 19-й строчке (22 очка).
Чемпионат Испании. 36-й тур
«Лас-Пальмас» — «Хетафе» — 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 88 Анхель.«Лас-Пальмас»: Чичисола, Химо Наварро, Агиррегарай, Маседо, Гальвес, Начо Хиль (Самперио, 71), Халилович, Аквилани (Кастельяно, 61), Этебо, Кальери, Эзекиэл (Экспосито, 61).«Хетафе»: Гуаита, Дьедиу (Ндокит, 78), Антунеш, Даконам, Портильо, Сибасаки, Alba (Ángel Rubio, 62), Барри, Redondo, Реми (Молина, 63), Анхель.Предупреждения: Реми (44), Ндокит (85).