«Лас-Пальмас» потерпел поражение от «Хетафе»

После этой победы «Хетафе» поднялся на седьмое место (52 очка), а «Лас-Пальмас» остался на 19-й строчке (22 очка).

Единственный гол за две минуты до окончания основного времени забил Родригес Анхель .

Встреча, которая прошла на стадионе «Гран-Канария», завершилась со счетом 0:1.

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