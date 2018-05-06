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    «Арсенал» разгромил «Бернли» в последнем домашнем матче Венгера

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Лондонский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Бернли» (5:0) в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги.

    Хозяева открыли счет на 18-й минуте. Айуоби забросил мяч на Ляказетта в штрафную, а Александр отлично прострелил вдоль вратарской, куда вовремя забежал Пьер-Эмерик Обамеянг.

    В добавленное к первому тайму время Айуоби сыграл на ход Бельерину, а испанец зряче прострелил на свободного у ближней штанги Александра Ляказетта, который легко расстрелял ворота.

    На 54-й минуте Джек Уилшер сыграл налево на Колашинаца, который с края штрафной мощным ударом послал мяч в дальний угол.

    На 64-й минуте Обамеянг ускорился на край чужой штрафной и сыграл на свободного Айуоби, который спокойно принял мяч и выстрелил в ближнюю девятку.

    А на 75-й минуте Бельерин получил мяч у края чужой штрафной и прострелил на границу вратарской на Пьера-Эмерика Обамеянга, который ногой срезал мяч в ворота.

    Лондонский клуб занимает шестое место в турнирной таблице с 60 очками, «Бернли» идет на седьмой строчке с 54 очками, обе команды попадают в Лигу Европы.

    Отметим, что игра стала последней домашней для «Арсенала» под руководством Арсена Венгера. Француз, руководивший командой с 1996 года, объявил об уходе из клуба в конце сезона.

    Чемпионат Англии. 37-й тур
    «Арсенал» — «Бернли» — 5:0 (2:0)
    Голы: Обамеянг, 14 (1:0). Ляказетт, 45+3 (2:0). Колашинац, 54 (3:0). Ивоби, 64 (4:0). Обамеянг, 75 (5:0). «Арсенал»: Чех, Колашинац, Чемберс (Мертесакер, 77), Бельерин, Мавропанос, Уилшир (Рэмси, 72), Мхитарян, Джака, Ляказетт (Уэлбек, 72), Обамеянг, Ивоби.«Бернли»: Поуп, Уорд, Лонг, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Хендрик, Леннон (Нкуду, 71), Гвюдмундссон (Уэллс, 89), Барнс (Воукс, 22).Предупреждение: Тарковски, 44.
    У команд сработают привычки«Арсенал» — «Бернли». Прогноз и ставки на матч 37-го тура АПЛ 6 мая
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