«Арсенал» разгромил «Бернли» в последнем домашнем матче Венгера

Лондонскийодержал домашнюю победу над(5:0) в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Хозяева открыли счет на 18-й минуте. Айуоби забросил мяч на Ляказетта в штрафную, а Александр отлично прострелил вдоль вратарской, куда вовремя забежал Пьер-Эмерик Обамеянг.

В добавленное к первому тайму время Айуоби сыграл на ход Бельерину, а испанец зряче прострелил на свободного у ближней штанги Александра Ляказетта, который легко расстрелял ворота.

На 54-й минуте Джек Уилшер сыграл налево на Колашинаца, который с края штрафной мощным ударом послал мяч в дальний угол.

На 64-й минуте Обамеянг ускорился на край чужой штрафной и сыграл на свободного Айуоби, который спокойно принял мяч и выстрелил в ближнюю девятку.

А на 75-й минуте Бельерин получил мяч у края чужой штрафной и прострелил на границу вратарской на Пьера-Эмерика Обамеянга, который ногой срезал мяч в ворота.

Лондонский клуб занимает шестое место в турнирной таблице с 60 очками, «Бернли» идет на седьмой строчке с 54 очками, обе команды попадают в Лигу Европы.

Отметим, что игра стала последней домашней для «Арсенала» под руководством Арсена Венгера. Француз, руководивший командой с 1996 года, объявил об уходе из клуба в конце сезона.