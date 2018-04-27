ФИФА пожизненно отстранила главу Бразильской футбольной конфедерации

Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила от футбольной деятельности президента Бразильской конфедерации футбола (CBF)за получение взяток, сообщает AP.

В декабре прошлого года стало известно о временном отстранении дель Неро по просьбе председателя следственной палаты комитета по этике, поводившего официальное расследование в отношении главы Бразильской футбольной конфедерации.

Судебная палата согласилась с требованиями следственного комитета организации и признала дель Неро виновным во взяточничестве, коррупции, в конфликте интересов, предоставлении льгот другим лицам, а также в нарушении общих правил этического кодекса ФИФА. Кроме того, дель Неро будет обязан заплатить штраф в размере 1 млн швейцарских франков.