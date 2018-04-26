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    «Роме» грозит проведение до двух выездных матчей без зрителей

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    Фанаты около «Энфилда»
    На фото:Фанаты около «Энфилда»
    «Рома» проведет один или два выездных матча в еврокубках без зрителей, информирует Gazzetta dello Sport.

    Римский клуб получит наказание за поведение своих болельщиков перед игрой с «Ливерпулем» (2:5) на «Энфилде» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Ранее стало известно, что двое фанатов «Ромы» избили болельщика «красных», который был госпитализирован, находясь в критическом состоянии.

    Помимо закрытия гостевых секторов, «Роме» может грозить денежный штраф.

    Два фаната «Ромы» арестованы по подозрению в покушении на убийство

    УЕФА должен открыть дело 26 апреля после встречи с сотрудниками полиции и представителями двух клубов.

    Во избежание страданий ставим на тотал попаданий«Ливерпуль» — «Рома». Прогноз и ставки на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов 24 апреля
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