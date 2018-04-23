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    Топ-5 самых быстрых футболистов

    Никакой болтовни – только официальная статистика ФИФА

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    Криштиану Роналду и Гарет Бейл
    Криштиану Роналду и Гарет Бейл
    Stadium Astro
    LiveSport.Ru обработал данные Международной федерации футбола и приводит список из пяти самых быстрых футболистов топ-5 европейских лиг.
    Скорость движения можно измерить. Но до сих пор нельзя однозначно назвать самых быстрых игроков планеты, ведь целенаправленных одновременных исследований никто не проводил. Тем не менее, специалисты ФИФА по телекартинке вычислили футболистов, бежавших быстрее других в международных матчах и матчах топ-5 европейских лиг.

    Тео Уолкотт

    Клуб: «Эвертон»
    Скорость рывка: 32,7 км/ч

    Тео Уолкотт
    Фото: noticiasaominuto.com
    Открывает наш топ «английская ракета». Футбольный мир открыл для себя Тео Уолкотта во многом благодаря его скорости. А сам Тео благодаря своей главной способности попал на контракт в «Арсенал». Скауты «канониров» заметили смуглявого паренька в возрасте 15-ти лет, когда он дебютировал за «Саутгемптон».

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    Все 11 с половиной сезонов за «Арсенал» Уолкотт только и делал что бегал. Ну, еще травмировался. Именно большая подверженность травмам не позволила ему полностью раскрыться. Скоростные характеристики тоже были испорчены основательно.

    Ведь неофициальные цифры гласят, что Уолкотт поставил скоростной рекорд – 35,7 км/ч! Но подтвердить это только по телекартинке невозможно.

    С января Тео успел сыграть за «Эвертон» 11 матчей, в которых забил всего два гола.

    Криштиану Роналду

    Клуб: «Реал Мадрид»
    Скорость рывка: 33,6 км/ч

    Криштиану Роналду
    Фото: delfi.lt
    У Криштиану много достоинств. Однако принято считать, что португалец «сделал себя сам». То есть, скорость – это не врожденная его характеристика. Однако тренер сборной Португалии по физической подготовке Жоау Арозу иного мнения.

    Специалист по физике сразу отметил особенность Роналду, как только его вызвали в сборную. «Не хотелось бы его выделять, но он и правда особенный. Мое мнение таково, что Криштиану никогда не будет медленным, даже когда постареет», — сказал Арозу в одном из интервью.

    Но нельзя сказать, что звезда «Реала» просто пользуется дарами природы. Своими усердными тренировками Роналду сделал себе квадрицепсы Халка, которые помогают ему при беге. В том числе благодаря своей скорости Криштиану в этом сезоне Примеры забил уже 24 гола в 25-ти матчах.

    Аарон Леннон

    Клуб: «Бернли»
    Скорость рывка: 33,8 км/ч

    Малыш Аарон поставил свой рекорд еще будучи игроком «Тоттенхэма». Его природную скорость отмечали многие специалисты. В частности, его хвалили Гарри Реднапп и Фабио Капелло. Последний лестно отзывался о быстроногом англичанине, еще когда был наставником «трех львов».

    С тех пор много воды утекло. Леннон отыграл три с половиной сезона за «Эвертон», но особого успеха не достиг (всего семь забитых мячей в Премьер-лиге).

    Аарон Леннон
    Фото: Lancashire Telegraph
    Потому уже в этом году маленькая «английская стрела» полетела искать счастья в новом клубе – «Бернли». С момента перехода Аарон Леннон успел сыграть за «бордовых» 11 матчей, но голами пока не отличался.

    Гарет Бейл

    Клуб: «Реал Мадрид»
    Скорость рывка: 34,7 км/ч

    Гарет Бейл
    Фото: The Week UK
    Ожидали увидеть валлийца на первом месте? Практически все считают Гарета самым быстрым футболистом лучших европейских лиг. К таким выводам приводят не только его выступления, но и многие футбольные порталы, которые создают подборки.

    Действительно, по разным данным, скорость Гарета Бейла варьируется от 34 км/ч до почти 37 км/ч. Повторимся, что одномоментного исследования скорости не было, потому знать теперешнюю скорость полузащитника не может никто.

    Гарет Бейл подвержен травмам. Травмы очень «замедляют» футболистов. Но справедливости ради заметим, что рывок у Бейла и сейчас очень достойный. Например, бывший защитник «Барселоны» Марк Бартра никогда не забудет гол валлийца в финале Кубка Испании 2014 года. Именно тот рывок «валлийской ракеты» принес трофей «Реалу».

    В нынешнем сезоне Гарет сыграл в Примере 22 матча и забил 11 голов.

    Антонио Валенсия

    Клуб: «Манчестер Юнайтед»
    Скорость рывка: 35,1 км/ч

    Антонио Валенсия
    Фото: ManUtd.com
    Вот он – победитель нашего топа. И ему тоже не стоит удивляться. Сейчас идет уже девятый сезон выступлений эквадорца за «Манчестер Юнайтед». И только в одном из них (сезон 10/11) Валенсия практически не играл.

    Крайний защитник крепко сбит, но это не мешает ему носиться флангом, оставляя глубокие рытвины. В его игре можно заметить некоторую прямолинейность, однако Антонио Валенсия удостоился похвалы от самого сэра Алекса Фергюсона, а это самый сильный показатель его ценности для клуба.

    Нынешний сезон можно считать одним из самых успешных для Антонио Валенсии в «Манчестер Юнайтед». За 29 игр в рамках АПЛ он забил три гола. До своего личного рекорда, поставленного в дебютном сезоне (09/10), осталось всего два мяча.

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