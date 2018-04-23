Топ-5 самых быстрых футболистов

Тео Уолкотт
Клуб: «Эвертон»
Скорость рывка: 32,7 км/ч
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Все 11 с половиной сезонов за «Арсенал» Уолкотт только и делал что бегал. Ну, еще травмировался. Именно большая подверженность травмам не позволила ему полностью раскрыться. Скоростные характеристики тоже были испорчены основательно.
Ведь неофициальные цифры гласят, что Уолкотт поставил скоростной рекорд – 35,7 км/ч! Но подтвердить это только по телекартинке невозможно.
С января Тео успел сыграть за «Эвертон» 11 матчей, в которых забил всего два гола.
Криштиану Роналду
Клуб: «Реал Мадрид»
Скорость рывка: 33,6 км/ч
Специалист по физике сразу отметил особенность Роналду, как только его вызвали в сборную. «Не хотелось бы его выделять, но он и правда особенный. Мое мнение таково, что Криштиану никогда не будет медленным, даже когда постареет», — сказал Арозу в одном из интервью.
Но нельзя сказать, что звезда «Реала» просто пользуется дарами природы. Своими усердными тренировками Роналду сделал себе квадрицепсы Халка, которые помогают ему при беге. В том числе благодаря своей скорости Криштиану в этом сезоне Примеры забил уже 24 гола в 25-ти матчах.
Аарон Леннон
Клуб: «Бернли»
Скорость рывка: 33,8 км/ч
Малыш Аарон поставил свой рекорд еще будучи игроком «Тоттенхэма». Его природную скорость отмечали многие специалисты. В частности, его хвалили Гарри Реднапп и Фабио Капелло. Последний лестно отзывался о быстроногом англичанине, еще когда был наставником «трех львов».
С тех пор много воды утекло. Леннон отыграл три с половиной сезона за «Эвертон», но особого успеха не достиг (всего семь забитых мячей в Премьер-лиге).
Гарет Бейл
Клуб: «Реал Мадрид»
Скорость рывка: 34,7 км/ч
Действительно, по разным данным, скорость Гарета Бейла варьируется от 34 км/ч до почти 37 км/ч. Повторимся, что одномоментного исследования скорости не было, потому знать теперешнюю скорость полузащитника не может никто.
Гарет Бейл подвержен травмам. Травмы очень «замедляют» футболистов. Но справедливости ради заметим, что рывок у Бейла и сейчас очень достойный. Например, бывший защитник «Барселоны» Марк Бартра никогда не забудет гол валлийца в финале Кубка Испании 2014 года. Именно тот рывок «валлийской ракеты» принес трофей «Реалу».
В нынешнем сезоне Гарет сыграл в Примере 22 матча и забил 11 голов.
Антонио Валенсия
Клуб: «Манчестер Юнайтед»
Скорость рывка: 35,1 км/ч
Крайний защитник крепко сбит, но это не мешает ему носиться флангом, оставляя глубокие рытвины. В его игре можно заметить некоторую прямолинейность, однако Антонио Валенсия удостоился похвалы от самого сэра Алекса Фергюсона, а это самый сильный показатель его ценности для клуба.
Нынешний сезон можно считать одним из самых успешных для Антонио Валенсии в «Манчестер Юнайтед». За 29 игр в рамках АПЛ он забил три гола. До своего личного рекорда, поставленного в дебютном сезоне (09/10), осталось всего два мяча.