Ароян настроен на попадание в еврокубки по итогам следующего сезона

Защитник «Урала»прокомментировал победу над «Анжи» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

«Сейчас настроение очень хорошее. Игра равная была, просто мы использовали наши моменты. Хорошо, что Эрик Бикфалви забил.

Когда выигрываешь со счетом 1:0 на выезде, и остается пять минут, соперники большими силами идут в атаку. Если мы смогли бы за счет паса выйти из обороны и на контратаке второй мяч забить, было бы проще. Соперники рискнули, пошли в атаку. Хорошо, что сдержали их и выиграли.

Тарханов: "Урал" должен попасть в шестерку

Заглядываю в таблицу, но, если честно, не знал, что шестое место могло дать путевку в еврокубки. Парни говорили, был шанс, что шестая команда попадет в Лигу Европы, а теперь — нет. Но мы в любом случае постараемся занять это место. Хотели бы подняться еще выше. В этом сезоне уже не получится это сделать. Попробуем в следующем», — цитирует Арояна официальный сайт «Урала».