Тарханов: «Урал» должен попасть в шестерку

Главный тренер «Урала»прокомментировал победу над «Анжи» (1:0) в матче 27-го тура РФПЛ.

«Было большое напряжение. В первом тайме мы владели преимуществом около 25 минут, но не удавалось убегать в атаки. У "Анжи" было много угловых и штрафных, но мы были готовы к этому. Во втором тайме у нас было много контратак, много моментов, однако удалось забить только в концовке.

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У нас есть задача попытаться попасть в первую шестерку, поэтому настрой был очень сильный. Но и у "Анжи" настрой был такой же. Мы в плане игры чуть лучше смотрелись, хотя концовку смазали, не могли реализовать то, что создавали», — цитирует специалиста пресс-служба «шмелей».