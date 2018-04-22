ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Тарханов: «Урал» должен попасть в шестерку

    Урал Анжи РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Александр Тарханов
    На фото:Александр Тарханов
    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу над «Анжи» (1:0) в матче 27-го тура РФПЛ.

    «Было большое напряжение. В первом тайме мы владели преимуществом около 25 минут, но не удавалось убегать в атаки. У "Анжи" было много угловых и штрафных, но мы были готовы к этому. Во втором тайме у нас было много контратак, много моментов, однако удалось забить только в концовке.

    Президент "Анжи" отказался комментировать судейство

    У нас есть задача попытаться попасть в первую шестерку, поэтому настрой был очень сильный. Но и у "Анжи" настрой был такой же. Мы в плане игры чуть лучше смотрелись, хотя концовку смазали, не могли реализовать то, что создавали», — цитирует специалиста пресс-служба «шмелей».

    «Шмели» могут ужалить «орлов»«Анжи» — «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 21 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Миллион штрафа из-за «дебилов». Денисов боялся опоздать на тренировку
  • Подробности скандала с участием полузащитника «Локомотива»
    •
  • РФПЛ. «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью, ЦСКА примет «Краснодар»
  • Обзор матчей 27-го тура российской Премьер-лиги
    •
  • 21/04
    • «Урал» на выезде минимально обыграл «Анжи»
  • 21/04
    • Глушаков призвал вернуть систему «весна-осень»
  • 21/04
    • «Рубин» и «Ростов» победителя не выявили
  • 21/04
    • Дзюба примет участие в матче с «Зенитом»
  • 21/04
    • Глушаков: Не надо говорить, что все футболисты паиньки и никогда не выпивают
  • 21/04
    • Бердыев: Ничья против «Ростова» закономерна
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения Гинера
    Подробный разбор
  • По следам старого друга. Михайлович претендует на место Манчини
  • Петербургский «Зенит» может возглавить сербский специалист
    •
  • Кто остановит «Локо» на пути к чемпионству?
  • Главные интриги на финише футбольного сезона
    •
  • Что не так с Погба?
  • Моуринью, нелюбимая позиция и нестабильность — кто и что мешает Погба стать настоящей суперзвездой «Манчестер Юнайтед»
  • Худший «Реал» на своем поле в 21-м веке
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Атлетик»
    •
  • Глушаков лишил «Спартак» Кубка России
  • Реакция спортивных СМИ на провал красно-белых в полуфинале Кубка России
    •
  • Двойная радость фанатов «Зенита»
  • Победа «Зенита» в день поражения «Спартака» — в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия попробует обыграть Чехию
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки на матч Евротура 22 апреля
  • 1,96
    •
  • Экспресс дня. Аллегри против Сарри в Турине
  • Прогнозы и ставки на футбол 22 апреля
  • 5,81
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 11:19
    • Егоров передаст в КДК документы по виновникам нецензурной брани в Каспийске
  • 11:11
    • Бикфалви: У меня лично было три голевых момента
  • 11:01
    • Ароян настроен на попадание в еврокубки по итогам следующего сезона
  • 11:01
    • Борьба за золото для «Спартака» серьезно осложнилась, считает Ещенко
  • 10:15
    • «СКА-Хабаровск» и «Динамо» объявили составы
  • Команды согласятся на ничью
  • «Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 23 апреля
    • 3,25Завтра в 22:00
  • Бенефис капитана. Иньеста преподал урок игры в футбол
  • СМИ – о победе «Барселоны» над «Севильей» в финальном матче Кубка Испании
    • 09:36
  • 09:25
    • Моуринью: Почему нас так много критикуют?
  • 08:59
    • Бартомеу: Иньеста может играть в «Барселоне» столько, сколько хочет
  • 08:34
    • Монтелла попросил прощения у болельщиков «за такую игру»
  • 08:23
    • Иньеста примет решение о дальнейшем этапе карьеры на следующей неделе
  • 08:10
    • Президент «Анжи» отказался комментировать судейство
  • Останется ли «Спартак» в чемпионской гонке?
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 23 апреля
    • 1,62Завтра в 19:30
  • 01:14
    • «Монако» потерпел поражение в матче против «Генгама»
  • 01:02
    • «Милан» дома проиграл аутсайдеру Серии А
  • «Манчестер Юнайтед» включил режим финалиста
  • Обзор СМИ после волевой победы «МЮ» в полуфинале Кубка Англии
    • 00:52
  • 00:25
    • «Барселона» разгромила «Севилью» и выиграла Кубок Испании
  • Примера. Ничья «Сельты» и «Валенсии», «Атлетико» примет «Бетис»
  • Обзор матчей 34-го тура испанской Примеры
    • Вчера в 22:35
  • 22:03
    • «Фиорентина» минимально уступила «Сассуоло»
  • 21:44
    • «Боруссия» уничтожила «Байер» в Бундеслиге
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус