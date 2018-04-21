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    Мутко: Строительство арены в Самаре в целом завершено

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    Виталий Мутко
    На фото:Виталий Мутко
    Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что строительство стадиона «Самара Арена» практически завершено.

    По его словам, проведению тестового матча 28 апреля ничего не угрожает.

    «Могу с уверенностью сказать, что практически все строительные работы завершены. 28 апреля будет первый тестовый матч. С чем я поздравляю болельщиков, жителей региона. Появился замечательный спортивный объект.

    Осталась неделя. Предстоит еще очень большая работа, связанная с уборкой, маркировкой, навигацией. Это и звук, и свет, и системы видеонаблюдения. Напряженной работы еще достаточно. Но в целом строительство завершено. Тревог, касающихся поля, больше нет.

    Самара точно будет претендовать на тройку лучших стадионов страны», — приводит слова Мутко «Спорт-Экспресс».

    28 апреля на «Самара Арене» пройдет матч первенства ФНЛ между «Крыльями Советов» и «Факелом».

    Стадион примет шесть матчей ЧМ-2018 – четыре игры группового этапа, а также встречи 1/8 и 1/4 финала.

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