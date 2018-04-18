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    ЦСКА разгромил «Амкар»

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    ЦСКА — «Амкар»
    На фото:ЦСКА — «Амкар»
    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над пермским «Амкаром» (3:0) в матче перенесенного матча 23-го тура чемпионата России.

    Армейцы открыли счет на 44-й минуте. Василий Березуцкий сыграл в штрафную на Мусу, а тот пяткой подправил мяч на Витиньо, у которого получился классный удар в дальний нижний угол.

    Спустя две минуты, в компенсированное к первому тайму время, Муса получил мяч на левой бровке и прострелил на ближнюю штангу, где Федор Чалов отлично сыграл на опережение, пробив по воротам.

    А на 61-й минуте Фёдор Чалов резко ускорился в центр чужой штрафной на прострел Фернандеса и в падении замкнул эту передачу.

    ЦСКА с 48-ю очками делит третье место турнирной таблицы Премьер-лиги с «Зенитом». «Амкар», в активе которого 28 очков, располагается на 13-й строчке.

    Чемпионат России. 23-й тур
    ЦСКА (Москва) — «Амкар» (Пермь) — 3:0 (2:0)
    Голы: Витинью, 44 (1:0). Чалов, 45+1 (2:0). Чалов, 62 (3:0).ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий, А.Березуцкий, Игнашевич, Мариу Фернандес, Натхо, Чалов (Жамалетдинов, 79), Головин (Бистрович, 63), Кучаев (Хосонов, 68), Витинью, Муса.«Амкар»: Нигматуллин, Мельников, Идову, Сиваков, Белоруков, Занев, Комолов, Гол, Баланович (Форбс, 63), Огуде, Оланаре (Бодул, 46).Предупреждение: Идову, 70.
    Забьет ли Оланаре в принципиальном матче с ЦСКА?ЦСКА — «Амкар». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 18 апреля
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