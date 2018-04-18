ЦСКА разгромил «Амкар»

Армейцы открыли счет на 44-й минуте. Василий Березуцкий сыграл в штрафную на Мусу, а тот пяткой подправил мяч на Витиньо, у которого получился классный удар в дальний нижний угол.
Спустя две минуты, в компенсированное к первому тайму время, Муса получил мяч на левой бровке и прострелил на ближнюю штангу, где Федор Чалов отлично сыграл на опережение, пробив по воротам.
А на 61-й минуте Фёдор Чалов резко ускорился в центр чужой штрафной на прострел Фернандеса и в падении замкнул эту передачу.
ЦСКА с 48-ю очками делит третье место турнирной таблицы Премьер-лиги с «Зенитом». «Амкар», в активе которого 28 очков, располагается на 13-й строчке.
Чемпионат России. 23-й тур
ЦСКА (Москва) — «Амкар» (Пермь) — 3:0 (2:0)
Голы: Витинью, 44 (1:0). Чалов, 45+1 (2:0). Чалов, 62 (3:0).ЦСКА: Акинфеев, В.Березуцкий, А.Березуцкий, Игнашевич, Мариу Фернандес, Натхо, Чалов (Жамалетдинов, 79), Головин (Бистрович, 63), Кучаев (Хосонов, 68), Витинью, Муса.«Амкар»: Нигматуллин, Мельников, Идову, Сиваков, Белоруков, Занев, Комолов, Гол, Баланович (Форбс, 63), Огуде, Оланаре (Бодул, 46).Предупреждение: Идову, 70.