ЦСКА разгромил «Амкар»

Московскийодержал домашнюю победу над пермским(3:0) в матче перенесенного матча 23-го тура чемпионата России.

Армейцы открыли счет на 44-й минуте. Василий Березуцкий сыграл в штрафную на Мусу, а тот пяткой подправил мяч на Витиньо, у которого получился классный удар в дальний нижний угол.

Спустя две минуты, в компенсированное к первому тайму время, Муса получил мяч на левой бровке и прострелил на ближнюю штангу, где Федор Чалов отлично сыграл на опережение, пробив по воротам.

А на 61-й минуте Фёдор Чалов резко ускорился в центр чужой штрафной на прострел Фернандеса и в падении замкнул эту передачу.

ЦСКА с 48-ю очками делит третье место турнирной таблицы Премьер-лиги с «Зенитом». «Амкар», в активе которого 28 очков, располагается на 13-й строчке.