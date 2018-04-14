Дриусси: Задача «Зенита» — выход в Лигу чемпионов

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился впечатлениями после победы над «Анжи» в матче 26-го тура чемпионата России (1:0).

«Мой гол — это был отрепетированный момент. Предыдущую неделю мы отрабатывали ситуации, в которых я должен был находиться именно там, где я находился, поэтому все логично завершилось.

Мы создаем моменты, но превращать моменты в голы всегда сложнее. Лучше всегда выигрывать с разницей в два или три мяча, и мы должны работать над тем, чтобы так происходило, должны настраивать прицел, лучше играть по низкому мячу.

Наша цель – сводить к минимуму количество ошибок и одержать пять побед, реализовать нашу главную цель – попасть в Лигу чемпионов. Мы будем идти к этой цели матч за матчем, шаг за шагом», – сказал Дриусси в интервью пресс-службе клуба.