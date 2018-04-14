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    Дриусси: Задача «Зенита» — выход в Лигу чемпионов

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    Себастьян Дриусси
    На фото:Себастьян Дриусси
    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился впечатлениями после победы над «Анжи» в матче 26-го тура чемпионата России (1:0).

    «Мой гол — это был отрепетированный момент. Предыдущую неделю мы отрабатывали ситуации, в которых я должен был находиться именно там, где я находился, поэтому все логично завершилось.

    Мы создаем моменты, но превращать моменты в голы всегда сложнее. Лучше всегда выигрывать с разницей в два или три мяча, и мы должны работать над тем, чтобы так происходило, должны настраивать прицел, лучше играть по низкому мячу.

    Наша цель – сводить к минимуму количество ошибок и одержать пять побед, реализовать нашу главную цель – попасть в Лигу чемпионов. Мы будем идти к этой цели матч за матчем, шаг за шагом», – сказал Дриусси в интервью пресс-службе клуба.

    Без права на ошибку«Зенит» — «Анжи». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 14 апреля
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