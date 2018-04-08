Погребняку было приятно вновь забить на «Петровском»

Нападающий «Тосно»подвел итоги матча 25-го тура Премьер-лиги с «Уралом» (2:2).

«Сегодня была довольно равная игра, игра за очки. Забить два мяча и не выиграть игру – для нас большая роскошь. Значит, надо забивать больше.

Мой момент в конце? Обидно сильно. Лучше бы вообще не было этого момента. Никогда не скрывал, что Питер для меня не чужой город. На "Петровском" мы обыгрывали всех. Приятно выходить и забивать здесь снова.

"Тосно" и "Урал" сыграли вничью

После такой ничьей трудно будет настраиваться на следующие игры, но у нас выхода нет. Сегодня будем болеть за "Спартак". Выбыл ли "Зенит" из золотой гонки? Верхнюю часть таблицы уже давно не смотрел», — цитирует Погребняка «Чемпионат».