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    Погребняку было приятно вновь забить на «Петровском»

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    Павел Погребняк
    На фото:Павел Погребняк
    Нападающий «Тосно» Павел Погребняк подвел итоги матча 25-го тура Премьер-лиги с «Уралом» (2:2).

    «Сегодня была довольно равная игра, игра за очки. Забить два мяча и не выиграть игру – для нас большая роскошь. Значит, надо забивать больше.

    Мой момент в конце? Обидно сильно. Лучше бы вообще не было этого момента. Никогда не скрывал, что Питер для меня не чужой город. На "Петровском" мы обыгрывали всех. Приятно выходить и забивать здесь снова.

    "Тосно" и "Урал" сыграли вничью

    После такой ничьей трудно будет настраиваться на следующие игры, но у нас выхода нет. Сегодня будем болеть за "Спартак". Выбыл ли "Зенит" из золотой гонки? Верхнюю часть таблицы уже давно не смотрел», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

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