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    Вторая отставка за сезон. Галактионов не выдержал давления

    Рассказываем об отставке главного тренера «Ахмата»

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    Михаил Галактионов
    Михаил Галактионов
    По ходу нынешнего сезона «Ахмат» потерял уже второго главного тренера. Осенью клуб попрощался с Олегом Кононовым, а весной расстался с Михаилом Галактионовым.

    Стремительная карьера

    Михаил Галактионов из-за проблем со здоровьем был вынужден завершить карьеру футболиста уже в 22 года, однако любимый вид спорта он не бросил, работая в различных академиях в должности тренера.

    Шатов доказал «Зениту», что его зря отпустили Реакция прессы на домашнее поражение «Зенита» от «Краснодара» С 2007 года уроженец Москвы оказался в столичном «Динамо», где обучал различные молодежные команды. Отдав «бело-голубым» семь лет жизни, Галактионов получил возможность проявить себя на международном уровне.

    В 2014 году талантливый специалист возглавил молодежную команду России до 17 лет, а спустя два года руководил этой же командой, но уже в категории до 19 лет.

    Михаилу Михайловичу удалось добиться неплохих результатов в работе с молодежью. На юношеском чемпионате Европы 2015 года его команда дошла до полуфинала, где проиграла Германии 0:1. На проходившем в октябре-ноябре 2015 года чемпионате мира в 1/8 команда уступила Эквадору 1:4.

    Переезд в Грозный

    Летом 2017 года Галактионов прекратил сотрудничество с РФС и оказался в «Ахмате», войдя в тренерский штаб Олега Кононова.

    Получив должность старшего тренера, Галактионов должен был сосредоточиться на работе с перспективной молодежью.

    Впрочем, долго на этом посту он не задержался. Причиной тому стали плохие результаты команды, которая после стартовых трех-четырех туров держалась в тройке, а к экватору сезона оказалась на грани десятки.

    Главный удар на себя взял Кононов, который после ничьей с «Анжи» в конце ноября ушел в отставку, а Галактионов временно стал исполнять обязанности наставника.

    Мимолетный успех

    Футболисты «Ахмата» доигрывали сезон под руководством 33-летнего тренера – одного из самых молодых специалистов среди клубов ведущих европейских чемпионатов.

    Зашли в тупик. «Рубин» воюет со своим воспитанником Казанский клуб хочет, чтобы Ильзат Ахметов не играл в футбол, а работал в отделе кадров В дебютном для себя матче на посту наставника Галактионов привел команду к победе над «Ростовом», а еще через тур смог одержать победу над «Уфой».

    До ухода на зимний раз «Ахмат» потерпел всего одно поражение – в гостях от «Краснодара» со счетом 2:3. Ведя 2:0, грозненцы умудрились растерять преимущество, а за несколько секунд до финального свистка пропустили третий мяч.

    Несмотря на это, руководство клуба увидело в молодом специалисте потенциал для роста, поэтому подписало с ним полноценный контракт, отказавшись от идеи приглашения иностранца.

    Ухудшение позиций

    Так уж вышло, что достойно подготовить команду к весенней части чемпионата России у Галактионова не получилось.

    «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан» В четырех сыгранных матчах «Ахмат» набрал всего одно очко, да и то в матче с откровенным аутсайдером — «СКА-Хабаровском», у которого он был просто обязан выигрывать.

    Свои первые голы после зимней паузы команда забила лишь накануне, когда поразила ворота «Рубина». Однако и два забитых мяча не спасли грозненцев от поражения в Казани со счетом 2:3.

    Команда не просто вернулась на те позиции, где была во время отставки Кононова, но даже ухудшила свое положение, скатившись на 11-ю строчку. «Ахмату» придется хорошенько постараться, чтобы не попасть в зону стыковых матчей.

    Заявление об уходе

    Сразу после матча с «Рубином» Галактионов заявил, что уходит из клуба, притом свое решение он назвал взвешенным, а не эмоциональным.

    Специалист заявил, что на данном этапе нужна психологическая встряска, которая должна помочь достойно завершить сезон.

    Михаил Галактионов
    Бывший главный тренер «Ахмата»
    Решение не эмоциональное, взвешенное. На протяжении нескольких игр команда не добивается положительного результата, хотя я не однократно отмечал, что по организации игры команда поступательно двигалась и необходимое время было, чтобы эту игру дальше развить. Но, к сожалению, результаты нас не устраивали, и меня в первую очередь, как тренера. Я считаю, что команде нужна психологическая встряска, чтобы ребята с другим, свежим взглядом подошли к игре. После матча я позвонил президенту клуба и попросил об отставке. Я благодарен Главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за доверие, президенту клуба Магомеду Хожахмедовичу Даудову за шанс, который клуб мне предоставил, утвердив главным тренером. На определенном этапе у нас все шло хорошо, но бывают моменты, когда необходимо сделать мужской поступок, чтобы команда в правильном направлении двигалась дальше.
    В то же время президент «Ахмата» Магомед Даудов отметил, что клуб не планировал расставаться с тренером и рассчитывал на продолжение сотрудничества.

    Магомед Даудов
    Президент «Ахмата»
    После матча 25-го тура с «Рубином» главный тренер нашей команды Михаил Галактионов попросил об отставке. Несмотря на невпечатляющие результаты в весенней части сезона, на данном этапе клуб не планировал расстаться со специалистом, которому не так давно предложил длительный контракт. С другой стороны, понять Михаила Михайловича тоже можно. В ситуации, когда нет результата, это оказывает определенное внутреннее давление на тренера. После прилета команды домой из Казани, выслушав и пообщавшись с Михаилом Михайловичем, я принял отставку. Убежден, что Галактионова ждет большая тренерская карьера, которая только начинается. Он хорошо обученный, грамотный специалист, но на сегодня судьба распорядилась так. Мы расстаемся друзьями и будем переживать — мы за него, он за клуб. Благодарен Михаилу Михайловичу за проделанную работу, желаю ему всего наилучшего в личной жизни и в карьере!

    Поиски нового наставника

    Временно руководить «Ахматом» будет Игорь Ледяхов, входивший в тренерский штаб Михаила Галактионова.

    Самое интересное, что 49-летний тренер ранее работал в чеченском клубе в качестве ассистента Рашида Рахимова, которого СМИ уже видят на бывшем посту. Так, «Спорт-Экспресс» написал о том, что грозненский клуб уже начал переговоры с 53-летним специалистом.

    Не исключен и вариант, при котором «Ахмат» возглавит иностранец. Впрочем, для этого руководству клуба нужно быть готовым к большим финансовым затратам, да и не всегда подобные шаги идут на пользу. Самый яркий пример – «Зенит».

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