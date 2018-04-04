Зашли в тупик. «Рубин» воюет со своим воспитанником

Долги и проценты

Ильзат Ахметов разругался с руководством «Рубина» еще летом прошлого года, если не раньше. На тот момент он уже заключил с клубом новый контракт, однако требовал выплатить ему долги по зарплате за девять месяцев, обратившись с заявлением в палату по разрешению споров.

«Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан» Клуб выплатил ему подъемные в размере около 500 тысяч евро, предусмотренные новым соглашением, и долги по зарплате, которая по новому контракту составляла 30-40 тысяч евро. Однако игрока не устроило то, что он не получил процентов, поэтому написал новую жалобу.

«Рубин» из принципа эту сумму погашать отказался, что и стало предметом спора сторон. Ахметов отказался отозвать свое письмо, поэтому уже через несколько дней его отправили тренироваться с дублем.

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев не стал в подробностях объяснять причины конфликта, обвинив агентов, которые, якобы, хотят управлять клубом. Сам футболист тоже сохранял молчание.

Новая форма собственности

В 2018 году «Рубин» решил сменить форму собственности, став частным предприятием, но изначально не все пошло по плану казанского клуба.

ЦСКА снял ростовское проклятье Реакция прессы на победу ЦСКА в последнем матче на «Олимпе-2» Ильзат Ахметов отказался переподписывать свой контракт, из-за чего клубу не удавалось завершить переход в новую форму собственности.

Агент Ахметова Иракли Гегечкория выступал против переподписания контракта на прежних условиях. Представитель игрока пытался воспользоваться ситуацией и требовал дополнительных выплат и гарантий попадания игрока в основу.

В итоге клуб все же стал частным предприятием, но Ахметов так и не поставил подпись под соглашением, поэтому появилась информация, что он может стать свободным агентом.

Уход из клуба и заявление «Рубина»

20 марта СМИ стало известно о том, что Ильзат Ахметов все-таки покинул «Рубин» в качестве свободного агента.

«Спартак» стал теневым фаворитом чемпионской гонки Домашняя победа «Спартака» над «Тосно» — в нашем обзоре прессы С полузащитником провел беседу главный тренер Курбан Бердыев, но даже он не смог убедить игрока подписать договор и остаться в команде.

Активно начали появляться слухи о том, что летом Ахметов подпишет контракт с новым клубом, которым может стать ЦСКА или «Краснодар». А вот сыграть в РФПЛ до завершения сезона он никак не может, так как уже истек срок дозаявки.

В то же время «Рубин» выступил с заявлением, в котором пригрозил санкциям не только игроку, но и клубу, в который он перейдет.

В связи с отказом подписать необходимые документы футболист Ильзат Ахметов не смог принять участие в матче «Рубин» – «Спартак», чем поставил в неудобное положение тренерский штаб и партнеров по команде. Футбольный клуб «Рубин» в ближайшее время рассмотрит данное поведение футболиста и примет решение относительно возможности применения дисциплинарных санкций. В связи с различными сообщениям в средствах массовой информации о том, что Ильзат Ахметов может бесплатно покинуть «Рубин» и перейти в другую команду РФПЛ, Футбольный клуб «Рубин» официально заявляет, что переход футболиста в другую команду будет расцениваться как существенное нарушение принципа стабильности трудовых отношений в футболе, которое влечет за собой компенсацию за нарушение контракта, а также применение дисциплинарных санкций к футболисту в виде дисквалификации и к его новому клубу в виде запрета на регистрацию новых игроков. Заявление «Рубина»

Обыски в клубном офисе

На следующий день стало известно, что в офисе клуба прошли обыски. Сотрудники следственного комитета изъяли документацию в рамках доследственной проверки трудовых договоров игроков «Рубина» по поступившему заявлению о возможных нарушениях. Оперативники изъяли компьютер генерального директора клуба Рустама Саяхова.

Очевидно, что заявление поступило со стороны Ильзата Ахметова, которого, к слову, опросили правоохранительные органы.

Детали данного обыска до сих пор не известны, однако сам факт скандала между клубом и футболистом никто отрицать не стал.

Ответный удар «Рубина»

И вот накануне стало известно, что «Рубин» перевел Ахметова в отдел кадров, фактически заставляя его выполнять не свои профессиональные обязанности.

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов подчеркнул, что по данному факту жалоб от игрока не получал, признав, что «Рубин» сделал неправильный шаг в решении конфликта.

Александр Зотов Генеральный директор ОПСФ Ахметов переведен на работу в отдел кадров клуба. В профсоюз футболист пока не обращался, хотя здесь явное нарушение. Все-таки он сотрудник клуба в качестве футболиста, а не в качества кадровика. Это во-первых. Во-вторых, по сей день остается запутанной ситуация с его договором. На сегодняшний день его вызывает на работу предыдущее юрлицо клуба – МАУ. Не знаю, к чему это приведет. На мой взгляд, это не самый верный шаг со стороны «Рубина».

Свою позицию изложил и генеральный директор «Рубина», обвинив Ахметова в желании «пить кровь».

Рустам Саяхов Генеральный директор «Рубина» Я думаю, Ахметов хочет получать зарплату в МАУ «ФК Рубин» и все. Естественно, летом он уйдет из «Рубина», но пока у него есть время, он будет пить у нас кровь. Вот такая ситуация. Не подписав контракт с новым юридическим лицом, у которого есть лицензия, он формально расторг контракт с футбольным клубом «Рубин», неважно в какой правовой форме. И если смотреть на вопрос без привязки к футбольной лицензии, то по факту он остается работником Муниципального автономного учреждения «ФК Рубин». Это по трудовому кодексу. Вот он и решил таким образом пить нашу кровь. Мне непонятно, зачем он этими действиями свою карму портит? Это уже не какой-то юридический спор, здесь важен моральный аспект. Этот поступок красноречиво характеризует его с моральной точки зрения. Наш воспитанник и вот так себя ведет. Если он не осознает, что он делает, то можно сказать, что у него нет на плечах головы. А если осознает, то это соответствующим образом характеризует его. Как можно досаждать так своему родному клубу?

Стороны загнали себя в тупиковую ситуацию, когда никто не хочет идти на уступки и искать какой-то компромисс. Вероятно, летом Ахметов все-таки сменит клуб, но что-то нам подсказывает, что история его взаимоотношений с «Рубином» еще не закончилась.