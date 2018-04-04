Зашли в тупик. «Рубин» воюет со своим воспитанником

Долги и проценты
Ильзат Ахметов разругался с руководством «Рубина» еще летом прошлого года, если не раньше. На тот момент он уже заключил с клубом новый контракт, однако требовал выплатить ему долги по зарплате за девять месяцев, обратившись с заявлением в палату по разрешению споров.
«Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан» Клуб выплатил ему подъемные в размере около 500 тысяч евро, предусмотренные новым соглашением, и долги по зарплате, которая по новому контракту составляла 30-40 тысяч евро. Однако игрока не устроило то, что он не получил процентов, поэтому написал новую жалобу.
«Рубин» из принципа эту сумму погашать отказался, что и стало предметом спора сторон. Ахметов отказался отозвать свое письмо, поэтому уже через несколько дней его отправили тренироваться с дублем.
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев не стал в подробностях объяснять причины конфликта, обвинив агентов, которые, якобы, хотят управлять клубом. Сам футболист тоже сохранял молчание.
Новая форма собственности
В 2018 году «Рубин» решил сменить форму собственности, став частным предприятием, но изначально не все пошло по плану казанского клуба.
ЦСКА снял ростовское проклятье Реакция прессы на победу ЦСКА в последнем матче на «Олимпе-2» Ильзат Ахметов отказался переподписывать свой контракт, из-за чего клубу не удавалось завершить переход в новую форму собственности.
Агент Ахметова Иракли Гегечкория выступал против переподписания контракта на прежних условиях. Представитель игрока пытался воспользоваться ситуацией и требовал дополнительных выплат и гарантий попадания игрока в основу.
В итоге клуб все же стал частным предприятием, но Ахметов так и не поставил подпись под соглашением, поэтому появилась информация, что он может стать свободным агентом.
Уход из клуба и заявление «Рубина»
20 марта СМИ стало известно о том, что Ильзат Ахметов все-таки покинул «Рубин» в качестве свободного агента.
«Спартак» стал теневым фаворитом чемпионской гонки Домашняя победа «Спартака» над «Тосно» — в нашем обзоре прессы С полузащитником провел беседу главный тренер Курбан Бердыев, но даже он не смог убедить игрока подписать договор и остаться в команде.
Активно начали появляться слухи о том, что летом Ахметов подпишет контракт с новым клубом, которым может стать ЦСКА или «Краснодар». А вот сыграть в РФПЛ до завершения сезона он никак не может, так как уже истек срок дозаявки.
В то же время «Рубин» выступил с заявлением, в котором пригрозил санкциям не только игроку, но и клубу, в который он перейдет.
Обыски в клубном офисе
На следующий день стало известно, что в офисе клуба прошли обыски. Сотрудники следственного комитета изъяли документацию в рамках доследственной проверки трудовых договоров игроков «Рубина» по поступившему заявлению о возможных нарушениях. Оперативники изъяли компьютер генерального директора клуба Рустама Саяхова.
Очевидно, что заявление поступило со стороны Ильзата Ахметова, которого, к слову, опросили правоохранительные органы.
Детали данного обыска до сих пор не известны, однако сам факт скандала между клубом и футболистом никто отрицать не стал.
Ответный удар «Рубина»
И вот накануне стало известно, что «Рубин» перевел Ахметова в отдел кадров, фактически заставляя его выполнять не свои профессиональные обязанности.
Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов подчеркнул, что по данному факту жалоб от игрока не получал, признав, что «Рубин» сделал неправильный шаг в решении конфликта.