Божович: Без Дзюбы наступает тишина

Главный тренер тульского «Арсенала»заявил, что ему не мешают шутки нападающего

«У многих тренеров не хватает терпения. Артем – очень специфичный, очень много разговаривает, шутит. Сразу видно, когда его нет, потому что наступает тишина. А мне это не мешает.

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Самое главное – это то, что он делает на поле, и то, какой настрой он передает команде. Если бы настрой был негативный, никто бы этого не хотел, но Артем – очень позитивный для коллектива, для команды. Он победитель, хочет выигрывать.

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И это качественный игрок, у него достаточно очень хороших качеств. За последние четыре года он совершенно не изменился», – сказал Божович в эфире передачи «Футбол России».