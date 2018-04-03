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    Божович: Без Дзюбы наступает тишина

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    Артем Дзюба
    На фото:Артем Дзюба
    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович заявил, что ему не мешают шутки нападающего Артема Дзюбы.

    «У многих тренеров не хватает терпения. Артем – очень специфичный, очень много разговаривает, шутит. Сразу видно, когда его нет, потому что наступает тишина. А мне это не мешает.

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    Самое главное – это то, что он делает на поле, и то, какой настрой он передает команде. Если бы настрой был негативный, никто бы этого не хотел, но Артем – очень позитивный для коллектива, для команды. Он победитель, хочет выигрывать.

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    И это качественный игрок, у него достаточно очень хороших качеств. За последние четыре года он совершенно не изменился», – сказал Божович в эфире передачи «Футбол России».

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