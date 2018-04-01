Непобедимые. «Барселона» перевернула игру за 53 секунды

Фактор Месси

Корреспондент газеты Marca Энрике Бернаола отметил важность выхода на поле Лионеля Месси, который фактически перевернул игру.

Мбаппе, Аргентина и VAR. Герои и неудачники товарищеских матчей Рекорд Мбаппе, сомнения Месси, недовольство Саутгейта и безрадостная перспектива для Сон Хын Мина — в обзоре прошедших товарищеских встреч «Гений, волшебник, художник, бог для многих. Невозможно перечислить все эпитеты, чтобы описать Лионеля Месси. Аргентинская звезда сотворила очередное "чудо". В этот раз в матче против "Севильи".

Можно вспомнить, какой невероятный камбек сделала "Барселона" в ответном матче против "Пари Сен-Жермен" в прошлом году. В Севилье он вышел не столь громким, но в очередной раз продемонстрировал, насколько важен Месси для каталонского клуба.

Форвард вышел на поле на 58-й минуте, когда его команда уступала 0:2. Коутиньо и Дембеле не воспользовались своим шансом, поэтому тренер просто был вынужден выпустить аргентинца, которого перед игрой беспокоила травма правой ноги, не позволившая ему сыграть за сборную Аргентины против команды Испании.

Со скамейки Месси видел, как его команда была сокрушена андалузским катком. Хозяева доминировали в течении большей части игрового времени. Их интенсивность, надежная игра в обороне и, конечно же, голы, стали холодным душем для каталонцев.

Однако уже после перерыва Вальверде попросил Месси начать разминку, и "Рамон Санчес Писхуан" задрожал, ведь приближался торнадо», — пишет Бернаола.

Все еще непобежденные

Обозреватель AS Альфредо Реланьо заметил, что «Барселона» не просто ушла от поражения в Севилье, но и сохранила за собой статус непобежденной команды в нынешнем сезоне Примеры.

«Одна из самых старых и заезженных фраз в футболе звучит так: "не забиваешь ты – забивают тебе". Мы получили отличное шоу в матче "Севилья" — "Барселона", в котором лидер едва не потерял статус непобежденного, но все же вырвал героическую ничью в концовке.

"Барселона" начала встречу без Месси, а в итоге была вынуждена пойти ва-банк и столкнулась практически с самоубийственными контратаками. Ведя в счете 2:0, "Севилья" упустила около шести реальных шансов забить третий мяч. В этом было все невезение хозяев. И уже на последних минутах Луис Суарес и Месси своими голами сделали счет равным.

"Барселона" не потерпела ни одного поражения в 30 стартовых турах. Выдающееся достижение лидера первенства, который, однако, вряд ли сохранил бы этот статус без помощи Месси. Было поразительно наблюдать за тем, как его выход на поле внезапно ускорил общий темп команды, поднял ее собственный дух и сокрушил соперника», — замечает Реланьо.

На пути к новому рекорду

Автор Mundo Deportivo Хавьер Гаскон заметил, что эта ничья еще на шаг приблизила «Барселону» к рекорду «Реал Сосьедада».

Испания нокаутировала осиротевшую Аргентину Реакция прессы на матч Испания — Аргентина «Что можно сделать за 53 секунды? Некоторым поклонникам "Барсы" хватило бы этого времени, чтобы заглянуть в холодильник и найти там пива, которое помогло бы немного охладить горло после 88 минут ругательств перед телевизором.

А вот Луису Сусаресу и Лионелю Месси этого хватило, чтобы принести своей команде ничью в тот момент, когда казалось, что поражение уже неизбежно. Менее чем за минуту "Барселона" сотворила настоящее чудо.

"Севилья" вела 2:0, а затем не менее десяти раз серьезно угрожала воротам каталонцев и могла развить свой успех, однако прощала команду Эрнесто Вальверде, хотя нужно признать, что у Суареса и Ракитича тоже были шансы.

"Барселона" продлевают свою беспроигрышную серию игр до 37. После поражения от "Малаги" на "Росаледе" 8 апреля 2017 года "сине-гранатовые" одержали 30 побед и семь раз сыграли вничью.

Если в следующую субботу, 7 апреля, почти год спустя после старта серии, "Барселона" не провалит домашний матч против "Леганеса", то сравнится с историческим рекордом легендарного "Реал Сосьедада" времен Арконады, Лопеса Уфарты, Сатрустеги, Идигораса и других, которые не проигрывали в течении 38 матчей в сезонах 1978/79 и 1979/1980, одержав 22 победы и 16 раз сыграв вничью», — отмечает Гаскон.

Не время для эйфории

Журналист ESPN Сэм Марсден пишет о том, что несмотря на продление беспроигрышной серии, «Барселоне» нельзя впадать в эйфорию.

Гвардиола, Зидан и еще топ-5 тренеров современности Кто входит в семерку лучших работающих ныне наставников? «В очередной раз "Барселона" показала, что не собирается проигрывать. Когда до финального свистка оставалось пять минут, вряд ли кто-то бы поставил на то, что каталонцы отыграются, но с помощью Месси им удалось перевернуть игру с ног на голову.

Вальверде и компания теперь непобедимы в 30 матчах Ли Лиги нынешнего сезона и сохраняют неплохие шансы завершить сезон без единого поражения. Всего, в том числе с прошлым сезоном, "сине-гранатовые" не проигрывают на протяжении 37 игр. Уже на следующих выходных в матче против "Леганеса" они могут повторить рекорд "Реал Сосьедада".

Однако Вальверде ни в коем случае не должен впадать в эйфорию, тем более что спасение произошло лишь на последних минутах, а общая работа команды не была выполнена хорошо.

Жерар Пике и Самюэль Умтити находились явно не в своей тарелке, а отсутствие Серхио Бускетса стало настоящим ударом по полузащите. И снова "Барсе" пришлось уповать на Месси», — подчеркивает Марсден.