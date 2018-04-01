«Арсенал» одержал победу над «Сток Сити»

«Канониры» забили первый гол на 75-й минуте, когда Месут Озил заработал пенальти, а Пьер-Эмерик Обамеянг его уверенно реализовал.
За четыре минуты до конца основного времени подопечные Арсена Венгера удвоили свое преимущество. Озил выполнил навес с углового, мяч прилетел прямо на ногу Обамеянгу, который в касание расстрелял ворота.
Победную точку еще через три минуты поставил Александр Ляказетт, забивший с пенальти, который сам и заработал.
В турнирной таблице «Арсенал» занимает шестое место (51 очко), а «Сток Сити» — 19-е (27 очков).
Чемпионат Англии. 32-й тур
«Арсенал» — «Сток Сити» — 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – 75, пенальти Обамеянг, 2:0 – 86 Обамеянг, 3:0 – 89, пенальти Ляказетт.«Арсенал»: Оспина, Монреаль, Чемберс, Бельерин, Мустафи, Эль-Ненни (Джака, 76), Озил, Рэмзи, Уилшер (Мхитарян, 76), Обамеянг, Уэлбек (Ляказетт, 61).«Сток Сити»: Батленд, Питерс, Шоукросс, Мартинс Инди, Бауэр, Шакири, Ндиайе, Собхи (Крауч, 80), Аллен, Джонсон, Диуф (Берахино, 61).Предупреждения: Эль-Ненни (37), Джонсон (66), Мартинс Инди (90+1).