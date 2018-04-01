ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Арсенал» одержал победу над «Сток Сити»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Сток Сити Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    «Арсенал» в домашнем матче 32-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Сток Сити» со счетом 3:0.

    «Канониры» забили первый гол на 75-й минуте, когда Месут Озил заработал пенальти, а Пьер-Эмерик Обамеянг его уверенно реализовал.

    За четыре минуты до конца основного времени подопечные Арсена Венгера удвоили свое преимущество. Озил выполнил навес с углового, мяч прилетел прямо на ногу Обамеянгу, который в касание расстрелял ворота.

    Победную точку еще через три минуты поставил Александр Ляказетт, забивший с пенальти, который сам и заработал.

    В турнирной таблице «Арсенал» занимает шестое место (51 очко), а «Сток Сити» — 19-е (27 очков).

    Чемпионат Англии. 32-й тур
    «Арсенал» — «Сток Сити» — 3:0 (0:0)
    Голы: 1:0 – 75, пенальти Обамеянг, 2:0 – 86 Обамеянг, 3:0 – 89, пенальти Ляказетт.«Арсенал»: Оспина, Монреаль, Чемберс, Бельерин, Мустафи, Эль-Ненни (Джака, 76), Озил, Рэмзи, Уилшер (Мхитарян, 76), Обамеянг, Уэлбек (Ляказетт, 61).«Сток Сити»: Батленд, Питерс, Шоукросс, Мартинс Инди, Бауэр, Шакири, Ндиайе, Собхи (Крауч, 80), Аллен, Джонсон, Диуф (Берахино, 61).Предупреждения: Эль-Ненни (37), Джонсон (66), Мартинс Инди (90+1).
    Каждый, кто не первый, тот у нас второй«Арсенал» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу 1 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Время для очищения
  • Как «Вест Бромвич» оказался на грани банкротства
    •
  • Голливудская звезда. Златан готовится к новому этапу карьеры
  • СМИ поделились ожиданиями от выступления Ибрагимовича за «Лос-Анджелес Гэлакси»
    •
  • 31/03
    • «Манчестер Сити» на выезде переиграл «Эвертон»
  • 31/03
    • «МЮ» переиграл «Суонси», Лукаку забил 100-й гол в АПЛ
  • 31/03
    • Гвардиола призвал руководство продлить контракт с хавбеком
  • 31/03
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас»
  • 30/03
    • В Англии могут ввести «облегченную версию» VAR
  • 30/03
    • «Вест Хэм» уверен в приобретении форварда сборной России
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Эрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Игорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло
    Подробный разбор
  • «Спартак» стал теневым фаворитом чемпионской гонки
  • Домашняя победа «Спартака» над «Тосно» — в нашем обзоре прессы
    •
  • «Амкар» возродил золотую гонку
  • Реакция СМИ на поражение «Локомотива» в перенесенном в Москву матче с пермяками
    •
  • Время для очищения
  • Как «Вест Бромвич» оказался на грани банкротства
    •
  • Голливудская звезда. Златан готовится к новому этапу карьеры
  • СМИ поделились ожиданиями от выступления Ибрагимовича за «Лос-Анджелес Гэлакси»
    •
  • Капелло ждет родина
  • Реакция прессы на уход Капелло из китайского клуба
    •
  • Мбаппе, Аргентина и VAR. Герои и неудачники товарищеских матчей
  • Рекорд Мбаппе, сомнения Месси, недовольство Саутгейта и безрадостная перспектива для Сон Хын Мина — в обзоре прошедших товарищеских встреч
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Справится ли «Тоттенхэм» с «Челси»?
  • Прогнозы и ставки на футбол 1 апреля
  • 7,90
    •
  • «Колорадо» без Варламова не устоит перед «Лос-Анджелесом»
  • «Лос-Анджелес» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 3 апреля
  • 1,61
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 18:40
    • Манчини: Матч с «Уфой» был больше похож на хоккей
  • РФПЛ. «Локомотив» проиграл «Амкару», «Спартак» обыграл «Тосно», «Зенит» выиграл у «Уфы»
  • Подробности матчей 24-го тура российской Премьер-лиги
    • 18:28
  • 18:23
    • «Зенит» выиграл у «Уфы» и прервал серию ничьих в РФПЛ
  • 18:21
    • «Вердер» одержал победу над «Айнтрахтом»
  • 17:52
    • «Генгам» нанес поражение «Бордо»
  • АПЛ. «МанСити» взял верх над «Эвертоном», «Ливерпуль» одолел «Кристал Пэлас», «МЮ» победил «Суонси»
  • Подробности матчей 32-го тура английской Премьер-лиги
    • 17:26
  • 16:58
    • «Спартак-2» и «Олимпиец» поделили очки
  • 16:45
    • Тарханов считает незаслуженным удаление Бикфалви
  • 16:35
    • Бердыев недоволен вторым таймом
  • 16:20
    • Чакыр рассудит «Ювентус» и «Реал» в Лиге чемпионов
  • 15:54
    • «Урал» и «Рубин» сыграли вничью
  • Примера. «Реал» разгромил «Лас-Пальмас», «Севилья» упустила победу над «Барсой»
  • Обзор матчей 30-го тура испанской Примеры
    • 15:41
  • 15:37
    • «Эспаньол» и «Алавес» победителя не определили
  • Непобедимые. «Барселона» перевернула игру за 53 секунды
  • Реакция СМИ на результат матча «Севилья» — «Барселона»
    • 15:30
  • 12:33
    • Юношеская сборная России сыграла вничью с Камеруном
  • 11:47
    • Конте: Контракт — не моя проблема, это проблема клуба
  • 11:33
    • «СКА-Хабаровск» назначит нового тренера в течение недели
  • 11:22
    • Евдокимов отказался комментировать слухи о СКА
  • 11:11
    • Подтрибунные помещения на «Екатеринбург Арене» не отапливаются
  • 10:41
    • «Бавария» представит нового тренера в конце апреля
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус