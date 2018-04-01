«Арсенал» одержал победу над «Сток Сити»

в домашнем матче 32-го тура английской Премьер-лиги обыгралсо счетом 3:0.

«Канониры» забили первый гол на 75-й минуте, когда Месут Озил заработал пенальти, а Пьер-Эмерик Обамеянг его уверенно реализовал.

За четыре минуты до конца основного времени подопечные Арсена Венгера удвоили свое преимущество. Озил выполнил навес с углового, мяч прилетел прямо на ногу Обамеянгу, который в касание расстрелял ворота.

Победную точку еще через три минуты поставил Александр Ляказетт, забивший с пенальти, который сам и заработал.

В турнирной таблице «Арсенал» занимает шестое место (51 очко), а «Сток Сити» — 19-е (27 очков).