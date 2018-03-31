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    РФПЛ запретит проводить домашние матчи на поле соперника

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    РФПЛ запретит проводить домашние матчи на поле соперника
    На фото:РФПЛ запретит проводить домашние матчи на поле соперника
    Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) исключила возможность проведения домашних матчей на поле соперника в чемпионате России сезона-2018/19, сообщает официальный сайт лиги.

    «Норма об игре на поле соперника была принята несколько лет назад, когда в России не было достаточного количества стадионов первой и высшей категорий. Сегодня мы констатируем, что эта норма себя изжила. В связи со сложившейся ситуацией в РФПЛ прошло заседание рабочей группы, которая выработала предложение о внесении изменений в п. 10.5. Регламента следующего сезона о невозможности проведения домашнего матча на поле соперника, даже если он будет выбран в качестве резервного.

    Оставшиеся домашние матчи сезона 2017-2018 гг. "Амкар" будет проводить на других резервных аренах, пока футбольный газон пермского стадиона "Звезда" не будет приведен в соответствие со стандартом РФС», – говорится в сообщении.

    Напомним, что в 24-м туре чемпионата России «Амкар» играет с «Локомотивом» в Москве, на домашней арене «железнодорожников».

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