Фурсенко: Проект «Смолов» обошелся бы «Зениту» в 40 миллионов евро

Президент «Зенита»во время встречи с болельщиками на стадионе «Санкт-Петербург» отметил, что клуб рассматривал покупку нападающего «Краснодара»

«Манчини с самого начала хотел купить Смолова, но в летнее окно не хватило времени и денег. Те финансы, которые остались от продажи Халка и Витселя, иссякли.

Была задача точечного усиления позиций. От Манчини был запрос на 4-5 российских игроков, но мы не смогли купить их, потому что их не отпускали. В обмен на Оздоева, например, просили Нобоа, и мы это сделали.

Манчини хотел Смолова, но он очень дорогой, мы не могли потянуть его сумму. Приобретение Смолова стоило бы нам 40 миллионов евро – я учитываю стоимость перехода, зарплату и агентские выплаты.

Мы не смогли пойти на такие траты», — приводит слова Фурсенко «Спорт-Экспресс».