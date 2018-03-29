Геркус объявил об открытии обновленного клубного магазина «Локомотива»

Президент «Локомотива»объявил об открытии обновленного клубного магазина.

«Друзья, в эти сложные для всех нас дни трудно находить хоть что-то для себя позитивное. Мы долгое время целенаправленно готовили большое событие – открытие клубного магазина. Это важный шаг в процессе развития клубной системы. Специально под магазин освободили большое помещение, которое примыкает к кассам стадиона. Уверен, дизайнерские решения, которые мы выбрали, вас приятно удивят. Брендированная атрибутика и для новорожденных, и для наших давних и преданных болельщиков – здесь будет все.

Отмечу, что представленный ассортимент будет регулярно дополняться с учетом ваших запросов и потребностей. Сегодня наш магазин начинает новую жизнь. Не могу назвать настроение праздничным, но, надеюсь, в будущем подарки из клубного магазина принесут вам и вашим близким много положительных и радостных эмоций. Уже послезавтра (31 марта) в Черкизове "Локо" сыграет с "Амкаром". Приходите поддержать наших парней и не упустите возможность побывать в обновленном клубном магазине! Добро пожаловать, друзья!» — написал Геркус на своей странице в Instagram.