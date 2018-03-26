Маурисио: «Зенит» пятый, при мне такого не было

Бывший полузащитник «Зенита», ныне выступающий за ПАОК, рассказал о жизни в Греции.

«Ситуация была такой: когда Манчини пришел в "Зенит", (на тот момент спортивный директор клуба) Константин Сарсания позвонил моему агенту и сказал, что нужно найти команду, потому что меня не видят в "Зените". После этого мне позвонил агент и сказал, что если я хочу играть, нужно подыскивать новую команду.

Я делал все от меня зависящее, тренировался каждый день, хорошо тренировался, никаких проблем с Манчини у меня не было, ни одной проблемы. Но мне дали понять, что лучший вариант – отправляться играть за другую команду. Я очень благодарен за то время, которое провел в "Зените", но настала пора, когда нужно было уходить.

Сейчас "Зенит" идет пятым в таблице? Я не знаю, как строится работа в команде. Манчини – хороший тренер, у него очень интересные, хорошие тренировки. Я не могу указать на ошибку, сказать, что делается правильно, а что неправильно, потому что я не в команде. Но, конечно, жалко, что "Зенит" на пятом месте. За те восемь лет, что я играл в России, такое с "Зенитом" случилось первый раз. Но я буду болеть за "Зенит", потому что очень благодарен клубу за все, что он для меня сделал. Желаю им удачи и всего лучшего.

Я долго не играл в "Зените", из-за этого потерял, упустил много времени. Но тут дело не только во времени на поле… меня практически забыли. Если ты не играешь по пять месяцев, про тебя никто не вспомнит. А в ПАОКе я постоянно играю по 90 минут, опять начал забивать, мы боремся за чемпионство, в команде собраны очень хорошие парни — и иностранцы, и греки. Очень-очень доволен. Здесь хорошая погода, условия, адаптация прошла очень быстро, семья довольна — жить здесь здорово», — приводит слова бразильца «Р-Спорт».