«Урал» разгромил «СКА-Хабаровск»

Гости вышли вперед на 26-й минуте, когда Владимир Ильин воспользовался скидкой в исполнении Вараздата Арояна и с близкого расстояния переправил мяч в ворота Александра Довбни.
На 72-й минуте Отман Эль-Кабир после скидки Ильина удвоил преимущество своей команды. Окончательный счет незадолго до финального свистка установил Ильин, сыгравший на добивании после сэйва Довбни.
«Шмели» прервали свою восьмиматчевую серию без побед и поднялись на восьмое место (28 очков). «Армейцы» остались 16-ми (12 очков). Для дальневосточников это поражение стало девятым подряд.
Чемпионат России. 23-й тур
«СКА-Хабаровск» – «Урал» — 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – 26 Ильин, 0:2 – 72 Эль-Кабир, 0:3 – 89 Ильин.«СКА-Хабаровск»: Довбня, Никифоров (Колесниченко, 87), Гришко (Федотов, 46), Карпов, Макаров, Димидко, Карасев, Кабутов, Канунников, Баляйкин, Маркович (Секульски, 74).«Урал»: Годзюр, Ароян, Чернов, Меркулов, Кулаков, Майега, Фидлер, Бикфалви (Егорычев, 85), Димитров (Чантурия, 88), Эль-Кабир, Ильин.Предупреждения: Фидлер (12), Баляйкин (21), Бикфалви (50).