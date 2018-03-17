«Урал» разгромил «СКА-Хабаровск»

потерпел поражение отв матче 23-го тура чемпионата России — 0:3.

Гости вышли вперед на 26-й минуте, когда Владимир Ильин воспользовался скидкой в исполнении Вараздата Арояна и с близкого расстояния переправил мяч в ворота Александра Довбни.

На 72-й минуте Отман Эль-Кабир после скидки Ильина удвоил преимущество своей команды. Окончательный счет незадолго до финального свистка установил Ильин, сыгравший на добивании после сэйва Довбни.

«Шмели» прервали свою восьмиматчевую серию без побед и поднялись на восьмое место (28 очков). «Армейцы» остались 16-ми (12 очков). Для дальневосточников это поражение стало девятым подряд.