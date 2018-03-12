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    Симонян не увидел креатива в действиях «Спартака»

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    Никита Симонян
    На фото:Никита Симонян
    Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился мнением о победе «Спартака» над «СКА-Хабаровском» (1:0) в матче 22-го тура РФПЛ.

    «СКА заперся у своей штрафной, и "Спартаку" было непросто пробить такую защиту. Шанс был, если бы Промес реализовал пенальти. В этом случае Хабаровск раскрылся бы и были бы моменты у "Спартака", и выиграли бы с большим счетом.

    Такую насыщенную, плотную оборону пройти через центр очень сложно. "Спартаку" не хватало креатива, нестандартных решений, чтобы взломать защиту СКА.

    "Спартак" вырвал победу у "СКА-Хабаровска"

    Нужны были и фланговые атаки, прострелы, чего не было. Плотно был прикрыт Промес, который обычно обостряет игру на фланге. Например, в английской Премьер-лиге фланговые футболисты часто берут игру на себя, стараются обыграть один в один и войти в штрафную. Этого и не хватало "Спартаку", команда должна была находить такие ходы», — цитирует Симоняна «Р-Спорт».

    «Спартак» одержит первую победу в РФПЛ в новом году«Спартак» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки на матч 22-го тура российской Премьер-лиги 11-го марта
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