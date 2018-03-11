«Спартак» вырвал победу у «СКА-Хабаровска»

Московскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 22-го тура чемпионата России.

На 29-й минуте в ворота хабаровчан был назначен пенальти — Тубич в своей штрафной площади сбил Зобнина. Но Квинси Промес с «точки» не смог пробить Довбню, голкипер «СКА-Хабаровска» отбил мяч, а дальше защитники выбили снаряд на угловой.

Единственный мяч был забит на 90-й минуте. Димидко у своей штрафной площади нарушил правила в борьбе за верховой мяч. Фернандо долго готовился к стандарту, но в итоге бразилец исполнил шикарный удар и мяч от перекладины зашёл в ворота.

После этого матча «Спартак» с 41 очком — на 2-м месте, а «СКА-Хабаровск» на 16-й строчке — 12 очков.