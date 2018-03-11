«Спартак» вырвал победу у «СКА-Хабаровска»

На 29-й минуте в ворота хабаровчан был назначен пенальти — Тубич в своей штрафной площади сбил Зобнина. Но Квинси Промес с «точки» не смог пробить Довбню, голкипер «СКА-Хабаровска» отбил мяч, а дальше защитники выбили снаряд на угловой.
Единственный мяч был забит на 90-й минуте. Димидко у своей штрафной площади нарушил правила в борьбе за верховой мяч. Фернандо долго готовился к стандарту, но в итоге бразилец исполнил шикарный удар и мяч от перекладины зашёл в ворота.
После этого матча «Спартак» с 41 очком — на 2-м месте, а «СКА-Хабаровск» на 16-й строчке — 12 очков.
Чемпионат России. 22-й тур
«Спартак» (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:0 (0:0)
Гол: Фернандо, 90.Нереализованный пенальти: Промес, 29 (вратарь).«Спартак»: Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Зобнин (Самедов, 58), Глушаков, Фернандо, Ханни (Мельгарехо, 58), Промес (Педро Роша, 78), Луиз Адриану.«СКА-Хабаровск»: Довбня, Кабутов, Карпов, Тубич, Димидко, Никифоров, Баляйкин (Махатадзе, 71), Макаров, Самсонов (Карасев, 46), Канунников, Секульский (Маркович, 46).Предупреждения: Промес, 28. Самсонов, 35. Фернандо, 90+1.