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    «Спартак» вырвал победу у «СКА-Хабаровска»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над «СКА-Хабаровском» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата России.

    На 29-й минуте в ворота хабаровчан был назначен пенальти — Тубич в своей штрафной площади сбил Зобнина. Но Квинси Промес с «точки» не смог пробить Довбню, голкипер «СКА-Хабаровска» отбил мяч, а дальше защитники выбили снаряд на угловой.

    Единственный мяч был забит на 90-й минуте. Димидко у своей штрафной площади нарушил правила в борьбе за верховой мяч. Фернандо долго готовился к стандарту, но в итоге бразилец исполнил шикарный удар и мяч от перекладины зашёл в ворота.

    После этого матча «Спартак» с 41 очком — на 2-м месте, а «СКА-Хабаровск» на 16-й строчке — 12 очков.

    Чемпионат России. 22-й тур
    «Спартак» (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:0 (0:0)
    Гол: Фернандо, 90.Нереализованный пенальти: Промес, 29 (вратарь).«Спартак»: Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Зобнин (Самедов, 58), Глушаков, Фернандо, Ханни (Мельгарехо, 58), Промес (Педро Роша, 78), Луиз Адриану.«СКА-Хабаровск»: Довбня, Кабутов, Карпов, Тубич, Димидко, Никифоров, Баляйкин (Махатадзе, 71), Макаров, Самсонов (Карасев, 46), Канунников, Секульский (Маркович, 46).Предупреждения: Промес, 28. Самсонов, 35. Фернандо, 90+1.
    «Спартак» одержит первую победу в РФПЛ в новом году«Спартак» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки на матч 22-го тура российской Премьер-лиги 11-го марта
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