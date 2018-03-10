«Енисей» разгромил «Зенит-2», «Крылья» выиграли у «Тюмени»

«Крылья Советов» остались на третьем месте в турнирной таблице (57 очков), но сравнялись с «Оренбургом». «Тюмень» расположилась на 17-й строчке (27 очков).

За самарскую команду голы забили Азер Алиев (49) и Алан Чочиев (86).

В другом матче «Крылья Советов» на своем поле оказались сильнее «Тюмени» — 2:0.

«Енисей» упрочил свое лидерство в турнирной таблице (62 очка), «Зенит-2» идет 19-м (25 очков).

В составе победителей дубль оформил Марко Обрадович (13 и 60 минуты), еще один гол на свой счет записал Александр Харитонов (80).

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

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