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    «Спортинг» обыграл «Викторию», Монтеро оформил дубль

    Лига Европы Спортинг Лиссабон Португалия
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Лиссабонский «Спортинг» одержал домашнюю победу над чешской «Викторией Пльзень» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Оба мяча забил колумбийский нападающий хозяев Фредди Монтеро, поразивший ворота соперника в компенсированное к первому тайму время и на 49-й минуте.

    Ответный матч состоится 15 марта в Чехии.

    Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
    «Спортинг» (Португалия) — «Виктория Пл» (Чехия) — 2:0 (1:0)
    Голы: Монтеро, 45+1 (1:0). Монтеро, 49 (2:0). «Спортинг» (Португалия): Руй Патрисиу, Матье, Фабиу Коэнтрау (Рубен Рибейру, 85), Коатес, Ристовски, Фернандеш, Виллиам Карвалью, Акунья (Батталья, 57), Мартинш, Руис (Сезар, 79), Монтеро.«Виктория Пл» (Чехия): Грушка, Хубник, Лимберски, Хейда, Ржезник, Коларж (Коваржик, 75), Петржела (Хоры, 62), Земан (Чермак, 82), Хоржава, Хрошовски, Крменчик.Предупреждения: Батталья, 62. Хоржава, 66. Коатес, 67. Виллиам Карвалью, 73. Лимберски, 87.
    «Спортинг» делает ставку на еврокубки«Спортинг» — «Виктория». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 8 марта
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