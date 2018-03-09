«Спортинг» обыграл «Викторию», Монтеро оформил дубль

Оба мяча забил колумбийский нападающий хозяев Фредди Монтеро , поразивший ворота соперника в компенсированное к первому тайму время и на 49-й минуте.

«Спортинг» делает ставку на еврокубки «Спортинг» — «Виктория». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 8 марта

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