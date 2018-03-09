«Спортинг» обыграл «Викторию», Монтеро оформил дубль

Оба мяча забил колумбийский нападающий хозяев Фредди Монтеро, поразивший ворота соперника в компенсированное к первому тайму время и на 49-й минуте.
Ответный матч состоится 15 марта в Чехии.
Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
«Спортинг» (Португалия) — «Виктория Пл» (Чехия) — 2:0 (1:0)
Голы: Монтеро, 45+1 (1:0). Монтеро, 49 (2:0). «Спортинг» (Португалия): Руй Патрисиу, Матье, Фабиу Коэнтрау (Рубен Рибейру, 85), Коатес, Ристовски, Фернандеш, Виллиам Карвалью, Акунья (Батталья, 57), Мартинш, Руис (Сезар, 79), Монтеро.«Виктория Пл» (Чехия): Грушка, Хубник, Лимберски, Хейда, Ржезник, Коларж (Коваржик, 75), Петржела (Хоры, 62), Земан (Чермак, 82), Хоржава, Хрошовски, Крменчик.Предупреждения: Батталья, 62. Хоржава, 66. Коатес, 67. Виллиам Карвалью, 73. Лимберски, 87.