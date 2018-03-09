Новосельцев — в запасе «Арсенала» на матч с «Амкаром»

У туляков с первых минут сыграет форвард Артем Дзюба. Другой арендованный у «Зенита» футболист Иван Новосельцев — в числе запасных.
«Амкар»: Хомич, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев, Гащенков, Форбс, Эззатоллахи, Оланаре.
Запасные: Вамбольт, Седов, Мельников, Конде, Шаваев, Гол, Огуде, Гасилин, Гооге, Бодул.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, Кангва, Дзюба, Джорджевич.
Запасные: Березин, Обухов, Денисов, Новосельцев, Альварес, Берхамов, Шевченко, Аджоев, Расич.
Начало встречи — в 14:00 мск.