Новосельцев — в запасе «Арсенала» на матч с «Амкаром»

У туляков с первых минут сыграет форвард Артем Дзюба. Другой арендованный у «Зенита» футболист Иван Новосельцев — в числе запасных.

Стали известны составы «Амкара» и «Арсенала» на матч 22-го тура чемпионата России.

«Амкар» – «Арсенал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 9 марта

«Канониры» должны выстрелить «Амкар» – «Арсенал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 9 марта

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