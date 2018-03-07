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    Салах, Мане и другие звезды в «Спартаке». То, что не стало реальностью

    Вспоминаем игроков, которые были близки к переходу в московский клуб в течение последних лет

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    Мохамед Салах
    Мохамед Салах
    metro.co.uk
    Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе заявил, что что в свое время «красно-белые» хотели приобрести Садио Мане и Мохамеда Салаха. В итоге переговоры провалились, как провалились они и по ряду других футболистов. Некоторых из них мы решили вспомнить.

    Мохамед Салах

    Египтянин Мохамед Салах мог оказаться в «Спартаке» зимой 2014 года, когда командой еще руководил Мурат Якин. Он хорошо знал возможностях своего подопечного по «Базелю», поэтому безо всяких сомнений пригласил его в Москву.

    Салах приехал, осмотрел базу, но контракт так и не подписал, хотя очень хотел играть, а «Челси» ему такой возможности не давал. В итоге нападающий оказался в «Роме», а спустя пару лет – в «Ливерпуле», где стал настоящей звездой.

    Мохамед принял непосредственное участие в разгроме того самого «Спартака» на групповой стадии Лиги чемпионов, еще раз доказав, что сделал правильный выбор, когда отказался от предложения московского клуба.

    Садио Мане

    Первый четвертьфинал за девять лет. «Ливерпуль» не надрывался на «Энфилде» Реакция СМИ на результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Порту» В подобной ситуации находился и Садио Мане, который не променял свой «Саутгемптон» на «Спартак», а через несколько лет уже издевался над «красно-белыми» на «Энфилде». Он дважды расписался в воротах Александра Селихова, а один из его голов был признан лучшим в шестом туре группового этапа.

    Самое интересное, что у «Спартака» уже была достигнута договоренность по трансферу сенегальца, но игрок сам признался, что в его приоритете находится Англия, а не Россия.

    Как видим, Мане не ошибся. Теперь он защищает цвета «Ливерпуля», с которым борется за самые высокие места не только в АПЛ, но и в Лиге чемпионов.

    Курт Зума

    Летом 2017 года состав «Спартака» мог пополнить защитник «Челси» Курт Зума, который начал проигрывать борьбу за место в стартовом составе в своем клубе.

    Главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера признался, что лично хотел видеть француза в своей команде. Однако уговорить лондонцев так и не удалось.

    «Челси», надеясь подержать Зума у себя под боком, отправил его в аренду в «Сток Сити», где Курт играет регулярно, но лишь помогает клубу бороться за выживание. А ведь со «Спартаком» мог поучаствовать в Лиге чемпионов.

    Матье Вальбуэна

    Чуть ранее своего соотечественника с «Спартаке» должен был оказаться Матье Вальбуэна. Этот низкорослый полузащитник хорошо запомнился российским болельщикам по выступлениям за «Динамо», где он был одним из лидеров.

    Почему стоит следить за сезоном в МЛС Что интересного в североамериканской лиге? Однако вскоре у «бело-голубых» начались финансовые проблемы, поэтому они были вынуждены расстаться с Вальбуэна, на которого тут же вышел «Спартак».

    Немного поразмыслив, Матье все же решил вернуться на родину, подписав контракт с «Лионом». В составе «ткачей» он особых успехов не добился, а летом прошлого года перешел в «Фенербахче», где оказался на ведущих ролях.

    Трудно сказать, как бы двигалась его карьера, но, по крайней мере, в Москве он был бы ближе к чемпионскому титулу, чем в Лионе или Стамбуле.

    Лассана Диарра

    Лассана Диарра оказался в России еще в 2012 году. Экс-игрок «Реала» сначала перешел в «Анжи», а затем стал играть за «Локомотив». Все шло довольно гладко до тех пор, пока у него не возник конфликт с главным тренером Леонидом Кучуком. История завершилась тем, что «железнодорожники» в одностороннем порядке расторгли контракт с французом, после чего он обратился с жалобой в УЕФА, а затем и в CAS.

    После длительных разбирательств Диарра перешел в «Марсель», из которого его и хотел выкупить «Спартак». Переговоры шли успешно, но некоторые детали все же не позволили трансферу воплотиться в жизнь.

    В 2017 году Диарра отправился в «Аль-Джазиру», а зимой 2018-го неожиданно подписал контракт с «Пари Сен-Жермен». Вероятно, прекращение переговоров со «Спартаком» его сильно не расстроило.

    Аксель Витсель

    Московский «Спартак» присматривался к Акселю Витселю еще в далеком 2008 году, когда 19-летний парень выступал за бельгийский «Стандард».

    Валерий Карпин признавался, что рассчитывал на подписание Витселя, но сделка не состоялась из-за нежелания самого игрока ехать в Россию.

    Как известно, мнение Акселя поменялось в 2012 году, когда его почти за рекордную сумму приобрел «Зенит», вместе с которым он стал чемпионом России, завоевал Кубок и два Суперкубка России.

    Пополнив коллекцию трофеев, Витсель решил перебраться в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», где ему предложили еще большие деньги. Похоже, бельгийца больше интересует финансовая составляющая, чем спортивная, поэтому «Спартаку» особой пользы он бы не принес.

    Алексис Санчес

    Весной 2007 года стало известно, что «Спартак» интересуется малоизвестным на тот момент форвардом Алексисом Санчесом. Правами на футболиста владел «Удинезе», но сам футболист на правах аренды выступал за «Коло-Коло».

    «Зенит» машет кулаками после боя Обзор СМИ после протеста «Зенита» на результат матча с «Амкаром» «Красно-белые» предлагали за чилийца 10 миллионов долларов, а самому игроку готовы были платить 1,75 миллиона долларов в течение четырех лет.

    Санчес на это предложение не повелся и, очевидно, не прогадал. Вскоре он стал основным игроком «Удинезе», затем перешел в «Барселону», с которой и выиграл большинство трофеев.

    Последние четыре года он выступает в Англии – за «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

    Марко Амелия

    Как же не вспомнить эпопею с переходом в «Спартак» вратаря «Ливорно» Марко Амелии, который в феврале 2007-го лично объявил о своем переезде в Россию, но, похоже, поспешил.

    Несмотря на многочисленные спекуляции, чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии так и не оказался в «Спартаке».

    Дальнейшая карьера Амелии сложилась неоднозначно. С одной стороны, он стал чемпионом Италии в составе «Милана», с другой, сменил огромное количество клубов. В прошлом году он защищал цвета «Виченцы».

    «Спартак» же из-за провала переговоров особо не пострадал, усилившись хорватским голкипером Стипе Плетикосой.

    Стефан Эль-Шаарави

    Не так давно из Италии в Россию мог перебраться Стефан Эль-Шаарави, которым «Спартак» заинтересовался летом 2017 года.

    «Красно-белые» даже сделали официальное предложение по трансферу футболиста, однако «Рома» его отклонила в надежде получить больше денег.

    Оставшись в «Роме», нападающий ничего не потерял. Он играет в топ-клубе Италии, с которым уже дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Давиде Астори

    Летом 2012 года очень близок к переходу в «Спартак» был защитник Давиде Астори, выступавший за «Кальяри».

    Чао, Асто. Ушел играть в футбол и не вернулся Пресса и комментарии — о капитане «Фиорентины» Давиде Астори, который умер во сне «Красно-белые» согласовали условия трансфера, договорились обо всем с игроком сборной Италии, но в последний момент «Кальяри» решил выйти из переговоров.

    Сам игрок после этого написал на своей странице в Twitter, что благодарен «Спартаку» за проявленный интерес. Он обещал, что если однажды и будет играть в России, то только за «красно-белых».

    К сожалению, этому уже не суждено случится. 4 марта 2018 года Астори был найдет мертвым в одном из отелей Удине. Капитану «Фиорентины» был всего 31 год.

    Генрих Мхитарян

    Генрих Мхитарян с детства болел за «Спартак», поэтому, когда поступило предложение от «красно-белых», ему было сложно отказать, но все же он сделал это.

    Тогда еще полузащитник «Шахтера» руководствовался здравым смыслом, поскольку считал переезд в Россию шагом назад.

    Мхитарян не прогадал. Вскоре он стал звездой в дортмундской «Боруссии». Затем поиграл в «Манчестер Юнайтед». А сейчас на самом высоком уровне представляет «Арсенал».

    Андрей Ярмоленко

    Второй подряд камбек. Матич принес «МЮ» победу на «Селхерст Парк» СМИ – о волевой победе «Манчестер Юнайтед» над «Кристал Пэлас» Зимой 2014 года «Спартак» пытался переманить одного из лидеров киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко, который на тот момент уже явно перерос уровень чемпионата Украины.

    Валерий Карпин признался, что «красно-белые» присматривались к Ярмоленко, но не смогли договориться с динамовцами, запросившими слишком высокую сумму.

    Ярмоленко пришлось играть за «Динамо» до лета 2017 года, когда он перешел в дортмундскую «Боруссию», за которую неплохо дебютировал, но вскоре получил травму и сейчас вынужден восстанавливаться.

    «Спартак» же переключил внимание на Патрика Эберта, который так и не стал игроком основного состава.

    Джефферсон Фарфан

    Один из лидеров нынешнего «Локомотива» действительно мог перейти в «Спартак», но еще в 2010 году. Тогда «красно-белые» искали сильного игрока в переднюю линию.

    Джефферсон Фарфан был одним из кандидатов. Он хорошо проявил себя в ПСВ, после чего отлично играл за «Шальке».

    Однако в итоге все пришло к тому, что «Спартак» подписал Эйдена Макгиди и прекратил переговоры по перуанцу, что стало большой ошибкой. Время показало, что карьеру шотландца загубил его сложный характер, тогда как Фарфан до сих пор демонстрирует высочайший класс.

    Тоби Алдервейрелд

    В 2013 году «Спартак» хотел купить у «Аякса» защитника Тоби Алдервейрелда за семь миллионов евро. Бельгиец посчитал, что ему лучше остаться в Европе и, как оказалось, сделал правильный выбор.

    Совсем скоро он оказался в мадридском «Атлетико», с которым стал чемпионом Испании. Далее были «Саутгемптон» и «Тоттенхэм», за который он выступает и поныне.

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