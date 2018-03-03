«Ростов» в первом матче Карпина проиграл «Краснодару»

Хозяева открыли счет на 28-й минуте. Федор Смолов обработал длинный пас, сместился к центру штрафной, убрал Макеева и пробил низом. Мяч от рук Песьякова влетел в сетку.
На последней минуте первого тайма в ворота хозяев был назначен пенальти за фол на Скопинцеве. Алексей Ионов с «точки» сравнял счет.
На 60-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Ростова» — одиннадцатиметровый реализовал Федор Смолов.
А на 89-й минуте хозяева установили окончательный счет. Смолов дошёл до штрафной и отдал на ход Гранквисту, который прострелил вдоль ворот, а Павел Мамаев внёс мяч в пустой угол.
После этого матча «Краснодар» на 2-м месте — 39 очков, а «Ростов» с 25 очками на 10-м месте.
Чемпионат России. 21-й тур
«Краснодар» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 3:1 (1:1)
Голы: Смолов, 28 (1:0). Ионов, 45 — с пенальти (1:1). Смолов, 60 — с пенальти (2:1). Мамаев, 89 (3:1).«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Грицаенко, Гранквист, Петров, Шатов (Лаборде, 90), Каборе, Перейра (Жоаузинью, 77), Мамаев (Иван, 90+2), Смолов, Классон.«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Макеев, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев (Зуев, 73), Скопинцев (Дядюн, 80), Шомуродов (Маер, 65), Сигурдарсон.Предупреждение: Зуев, 90+1.