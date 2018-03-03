«Ростов» в первом матче Карпина проиграл «Краснодару»

В матче 21-го тура российской Премьер-лигиодержал домашнюю победу над— 3:1.

Хозяева открыли счет на 28-й минуте. Федор Смолов обработал длинный пас, сместился к центру штрафной, убрал Макеева и пробил низом. Мяч от рук Песьякова влетел в сетку.

На последней минуте первого тайма в ворота хозяев был назначен пенальти за фол на Скопинцеве. Алексей Ионов с «точки» сравнял счет.

На 60-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Ростова» — одиннадцатиметровый реализовал Федор Смолов.

А на 89-й минуте хозяева установили окончательный счет. Смолов дошёл до штрафной и отдал на ход Гранквисту, который прострелил вдоль ворот, а Павел Мамаев внёс мяч в пустой угол.

После этого матча «Краснодар» на 2-м месте — 39 очков, а «Ростов» с 25 очками на 10-м месте.