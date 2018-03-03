Евсеев: Игрокам «Зенита» надо держать эмоции при себе

Исполняющий обязанности главного тренерадал свой комментарий после нулевой ничьей в матче против

Слова Евсеева приводит официальный сайт «Амкара».

«Манчини назвал судейство катастрофой? В чем катастрофа? Мое мнение — играли две достойные команды, и надо держать эмоции при себе. Все карточки — всплеск эмоций. Игроки "Зенита" были заведены из-за того, что у них не получалась игра...

Просто, когда мы получили численное преимущество, можно было использовать это в концовке, но докричаться до ребят не удалось», — сказал Евсеев.

«Преподнес ли соперник какие-то сюрпризы? Мы отталкивались от своей игры. Разбирали соперника и предполагали, что они могут играть 4-4-2 или 4-3-3. Но таких изменений в составе не предполагали», — также отметил наставник «Амкара».

Манчини: Судья матча с «Амкаром» — лучший в России, Европе и мире

