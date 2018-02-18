«Тоттенхэм» упустил победу над «Рочдейлом» в Кубке Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англиина своём поле сыграл вничью с— 2:2.

В составе «шпор» голы на свой счёт записали Лукас Моура на 59-й минуте и Гарри Кейн, который реализовал пенальти на 88-й минуте встречи.

За «Рочдейл» отличились Иан Хендерсон на 45-й минуте и Стив Дэвис, забивший свой мяч за считанные секунды до финального свистка.

Командам предстоит переигровка в Лондоне. Победитель матча «Тоттенхэм» — «Рочдейл» в четвертьфинале Кубка Англии встретится с сильнейшим в паре «Шеффилд Уэнсдей»/«Суонси Сити», которые также сыграли вничью (0:0) и выявят победителя в переигровке.